Суд окончательно запретил объединение: активы изъяты, «Ланта» остаётся в госсобственности
Вчера, 20:08
Тамбовский областной суд подтвердил решение о запрете деятельности объединения, признанного экстремистским, и об изъятии его имущества в пользу государства. Таким образом, вступило в силу решение Октябрьского районного суда Тамбова, принятое ранее.
Под запрет попала группа лиц, в которую входили Александр и Маргарита Зайцевы, Александр Васильев и Сергей Шмаров, а также иностранная организация «For free Russia association» («За свободную Россию», Болгария). Суд также признал незаконным распространение информации с сайта этой ассоциации на территории России.
Одним из последствий судебного разбирательства стал переход телекоммуникационной компании «Ланта» в собственность государства. В октябре 2025 года прежние владельцы — Александр Васильев и Александр Зайцев — были исключены из числа учредителей, а компания перешла под контроль Российской Федерации. В конце января 2026 года в «Ланте» сменилось руководство: новым генеральным директором стал Дмитрий Викторов.
Александр и Маргарита Зайцевы, по имеющимся данным, уже несколько лет проживают за границей, а все связанные с ними российские компании ликвидированы.
Между тем в последнее время пользователи всё чаще обращают внимание на снижение качества связи, что вызывает вопросы у абонентов и усиливает общественный интерес к дальнейшей работе компании уже в статусе государственного актива.
