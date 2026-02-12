С омской компании взыскали более 13 млн рублей за срыв строительства медцентра в Первомайском округе 0 Арбитражный суд подтвердил законность взыскания с омской компании ООО «Сибгарант» более 13 млн рублей за срыв строительства Центра врача общей практики в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа. Контракт на 28 млн рублей был заключён летом 2023 года. Подрядчик должен был завершить работы к

Прокуратура добилась взыскания с тамбовского застройщика 870 тыс. рублей за срыв отопления 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд привлекла застройщика к ответственности за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств при строительстве многоквартирного дома. Как установлено в ходе проверки, жилой дом по адресу проезд Запрудный, 10 был оборудован модульными котельными

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества 0 Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» при научной поддержке Академии военных наук Тамбовской области продолжают активно вести военно — патриотическую работу с молодёжью.

В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей 0 ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило открытый конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Новый объект должен соединить центральную часть города с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Начальная цена контракта составляет 1,99 млрд рублей. Финансирование

В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе. — Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный

В Тамбове готовятся к паводку: уровень снежного покрова превышает норму вдвое 0 В Тамбове началась подготовка к весеннему половодью. По данным Тамбовского гидрометцентра, текущие показатели снежного покрова значительно превышают средние многолетние значения. Сейчас высота снега составляет 89 сантиметров — это в два раза выше нормы. Содержание воды в снежной массе достигает

В Мичуринске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры 0 В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Тамбовской областью были уничтожены 13 БПЛА. Всего над Россией за ночь сбито 106 дронов, включая 59 над регионами Черноземья. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, падение беспилотников

Иностранцам с патентами запретят работать в такси, школах и ещё 15 сферах в Тамбовской области 0 В Тамбовской области с 2026 года иностранные граждане, работающие по трудовым патентам, не смогут трудиться в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Ограничения коснутся целого ряда сфер. В числе запрещённых — пассажирские перевозки

Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты 0 Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.

В тамбовской компании «Деметра» сменится состав совета директоров 0 Тамбовское АО «Деметра», занимающееся переработкой зерна и производством муки, готовит обновление совета директоров. Информация об этом опубликована в системе раскрытия корпоративных данных. В числе новых кандидатов — генеральный директор компании Сергей Попов, который возглавил предприятие в

Следствие назвало причину смертельного ДТП у «Водоканала» в Тамбове 0 Смертельное ДТП, произошедшее в декабре прошлого года у здания тамбовского «Водоканала» на Тулиновской, стало результатом небрежности водителя. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Вердикт». Трагедия произошла 23 декабря. Водитель Toyota Camry, поворачивая налево через тротуар, сбил

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку 0 Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко 0 Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит 0 ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77 0 Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд 0 Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов 0 На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной 0 Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после