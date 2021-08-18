Выпуск квалифицированной электронной подписи ФНС России Комментариев: 0



С 1 июля 2021 года ФНС России уже оказывает эту услугу для «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государственной услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.



Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для сдачи отчетности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие ведомства, для подготовки документов для регистрации в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП можно получить с 1 июля 2021 года бесплатно в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России независимо от места учета по адресам:



1. Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области, г. Рассказово, ул. М. Горького, д.37.



2. Межрайонная ИФНС России № 4 по Тамбовской области, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 12.



3. Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.55.



Для получения КЭП необходимо предоставить:



1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).



2. СНИЛС заявителя;



3. Сертифицированный носитель формата USB Тип-А для записи квалифицированной электронной подписи объемом не менее 64 кб (Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям).



Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г.Тамбову. С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в соответствии с законодательством об электронной подписи.С 1 июля 2021 года ФНС России уже оказывает эту услугу для «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государственной услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для сдачи отчетности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие ведомства, для подготовки документов для регистрации в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП можно получить с 1 июля 2021 года бесплатно в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России независимо от места учета по адресам:1. Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области, г. Рассказово, ул. М. Горького, д.37.2. Межрайонная ИФНС России № 4 по Тамбовской области, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 12.3. Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.55.Для получения КЭП необходимо предоставить:1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).2. СНИЛС заявителя;3. Сертифицированный носитель формата USB Тип-А для записи квалифицированной электронной подписи объемом не менее 64 кб (Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям).Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.



