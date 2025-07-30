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«Новые люди» поздравили военных Тамбова с юбилеем ВКС России
Сегодня, 11:22
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Региональное отделение партии «Новые люди» совместно с ветеранскими организациями провели праздничный концерт «Героям нашей земли!» в честь 10-летия Воздушно-космических сил РФ в одной из воинских частей Тамбовской области.
Торжественное мероприятие, организованное при участии Мичуринского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Академии военных наук Тамбовской области, началось с награждения участников различных вооруженных конфликтов памятными медалями.
Поздравить военных и их семьи приехали почетные гости. Генерал-майор Михаил Иванович Белов, бывший командир бригады на Чернобыльской АЭС, представленный к званию Героя Советского Союза и награжденный орденами Красной звезды, «За военные заслуги», Почета и святого благоверного князя Даниила Московского, выступил с напутственными словами перед военнослужащими.
Также участников поздравил Михаил Павлович Юмашев — председатель Комитета Тамбовского регионального отделения «Российского Союза ветеранов» и совета региональной ассоциации общественных объединений ветеранов и инвалидов «Союз Ветеранов».
С особыми словами признательности от партии «Новые люди» выступила Елена Семилетова.
«Сердечно поздравляю с первым юбилеем! Как военный пенсионер, майор в запасе, я особенно понимаю важность поддержки наших защитников. Воздушно-космические силы — это элита российских Вооруженных сил, и мы гордимся, что в Тамбовской области служат такие достойные люди. Это мероприятие — дань уважения тем, кто не только защищает небо нашей Родины, но и наряду с представителями других родов войск принимает участие в проведении СВО», — отметил сторонник партии «Новые люди», майор запаса Илья Чернышов.
Завершился праздник ярким концертом военных музыкантов. Выступили ветеран погранвойск Алексей Зверев, участники боевых действий в Афганистане Александр Маркелов из Мичуринска и известный многим Владимир Мазур. Их патриотические и проникновенные песни растрогали даже самых крепких бойцов.
Светлана Гришина
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