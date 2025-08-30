Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

» » » Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery

Сегодня, 15:47
Тамбовские усадьбы попали на страницы DiscoveryЖурнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области.

Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в знаменитом музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» и прогуляться по наукограду Мичуринску.

Авторы отмечают: именно здесь можно почувствовать дыхание истории, увидеть, как на рубеже XIX–XX веков жили российские аристократы и интеллигенция, и открыть для себя богатое культурное наследие региона.

Напомним, Discovery — это российский ежемесячный журнал о путешествиях, который с 2009 года знакомит читателей с самыми интересными маршрутами, культурными традициями и уникальными уголками планеты.

Фото: группа в ВК «Путешествуем по Тамбовщине»
В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства»

Сегодня, 17:01
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Сегодня, 15:47
В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку

Сегодня, 14:28
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант

Сегодня, 13:31
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой

Сегодня, 13:15
ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и

Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов

Вчера, 20:34
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался

В Тамбовской области ограничили труд иностранцев в ключевых сферах

Вчера, 14:31
Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.

В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку

Вчера, 10:26
Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

30 августа 2025
Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —

Прокуратура добилась реального срока для экс-министра ЖКХ Тамбовской области

29 августа 2025
Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное

Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников

29 августа 2025
Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов

29 августа 2025
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по

Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России

29 августа 2025
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

29 августа 2025
В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

28 августа 2025
Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.

В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города

28 августа 2025
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной

28 августа 2025
Апелляция обызала администрацию Тамбова выплатить «Компьюлинку» 133 млн рублей

28 августа 2025
19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем

В Котовске построят собственную электростанцию для резидентов ТОР

28 августа 2025
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью

28 августа 2025
«Союзмультфильм» судится с тамбовскими предпринимателями

28 августа 2025
На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая
