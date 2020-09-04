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Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно
Сегодня, 11:30
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27 сентября исполняется шесть лет с момента начала деятельности музейного комплекса дом Асеевых. По этому случаю гости и жители города смогут посетить музей бесплатно. Усадьба Асеевых в Тамбове возобновила работу после паузы из-за ограничений 1 июля.
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