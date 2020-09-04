Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области

В Тамбовской области идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

«Минченко консалтинг»: в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов

Минкульт выявил нарушения в охране тамбовских объектов культурного наследия

Дмитрий Кривенко уволен с должности руководителя «Крымавтодора»

Банки продолжают выдавать «сельскую» ипотеку под 3%

Продлен рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Передача частнику водозаборных узлов противоречила интересам города

«Чернозем – 2020» состоится

Шесть партий будут участвовать в выборах в гордуму

Эксперты: в Тамбовской области на губернаторских выборах возможен второй тур

» » Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно

Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно

Сегодня, 11:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно27 сентября исполняется шесть лет с момента начала деятельности музейного комплекса дом Асеевых. По этому случаю гости и жители города смогут посетить музей бесплатно. Усадьба Асеевых в Тамбове возобновила работу после паузы из-за ограничений 1 июля.

Возрастное ограничение (0+)
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Усадьба Асеевых» в Рассказово приняла первых гостей

Перед посетителями Усадьбы Асеевых предстанут легенды

Тамбовчан ждут сюрпризы в честь дня рождения «Усадьбы Асеевых»

"Усадьба Асеевых" подготовила для посетителей очередной творческий проект

18 мая тамбовчане смогут бесплатно посетить "Усадьбу Асеевых"

Усадьба Асеевых вновь приглашает на бал-маскарад



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Задолженность по заработной плате превышает 40 млн рублей

Сегодня, 12:33
0
По данным Тамбовстата на отчетный период суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 43 млн рублей.

Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно

Сегодня, 11:30
0
27 сентября исполняется шесть лет с момента начала деятельности музейного комплекса дом Асеевых.

В Тамбове на единственном автовокзале произошёл пассажирский коллапс

Сегодня, 11:24
0
Вчера не все пассажиры с автовокзала «Северный» в Тамбове смогли уехать. Из-за того, что работало ограниченное количество касс в здании вокзала образовалась огромная очередь за билетами, которая продолжилась и на улице.

Гордума отложила рассмотрение вопроса в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство

Вчера, 09:42
0
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы по предложению председателя Виктора Путинцева с рассмотрения были сняты вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство, не предоставив декларации о доходах.

Тамбовскую область посетил министр сельского хозяйства РФ

Вчера, 09:33
0
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область.

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова

4 сентября 2020
0
Сегодня глава города Тамбова Наталия Макаревич выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и администрации города за прошедший год.

В Тамбовской области открыли кинотеатры

4 сентября 2020
0
С 3 сентября в Тамбовской области разрешили работу кинотеатров, но с учетом рекомендаций и ограничений с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На Центральном рынке открыли пункт приема платежей за услуги ЖКХ

4 сентября 2020
0
В Тамбове открывается всё больше пунктов приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги.

На территории Петровского района произошла еще одна страшная авария

3 сентября 2020
0
В среду на трассе «Орёл – Тамбов» на территории Петровского района произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культуры

3 сентября 2020
0
В селе Вячка в Кирсановском районе был завершен капитальный ремонт здания сельского дома культуры.

Привлекать избирателей на участки хотят опросом про «Покровскую ярмарку»

3 сентября 2020
0
В администрации города Тамбова приняли решение организовать в день голосования с 11 по 13 сентября на избирательных участках опрос жителей города нужно ли в текущем году проводить «Покровскую ярмарку».

Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове

2 сентября 2020
0
9 сентября в 12.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове представители местной ячейки КПРФ планируют организовать митинг против снижения уровня жизни населения и за отставку действующих чиновников.

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области

2 сентября 2020
0
На днях заместитель руководителя следственного управления Медюлянов М.Т. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Козельцевым М.Б. провели прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.

Депутаты гордумы вновь займутся изучением поведения Артема Александрова

1 сентября 2020
0
В пятницу члены комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы планируют рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом от КПРФ Артемом Александровым правил депутатской этики.

В результате ДТП в Тамбовском районе погибло три человека

1 сентября 2020
0
В понедельник на 404-ом километре автодороги «Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» на территории Тамбовского района произошло серьезное ДТП, в котором погибло три человека.

На целый месяц микрорайон в Тамбове останется без горячей воды

1 сентября 2020
0
С 1 по 30 сентября в северной части города Тамбова в ряде домов будет отключено горячее водоснабжение - это связано с ремонтными работами на квартальных сетях, которые проводит ПАО «Квадра».

Аккуратное вождение авто позволит снизить стоимость ОСАГО

1 сентября 2020
0
24-го августа вступил в силу закон об ОСАГО, благодаря которому страховщики смогут назначать индивидуальные тарифы водителям. При определении стоимости будут учитываться дополнительные факторы, включая поведение страхователя на дороге. Редакция проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» расскажет,

ФК «Тамбов» потратит более 4 млн рублей на еженедельные тесты на коронавирус

1 сентября 2020
0
ФК «Тамбов» потратит на тесты на коронавирус не менее 4 млн рублей. В эту сумму входят анализы только для команды один раз в неделю.

Дружинники помогают раскрывать преступления

31 августа 2020
0
В городе Мичуринске действуют добровольные народные дружины, которые активно помогают сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать безопасность в наукограде.

Погибла женщина после ДТП в Тамбовской области

31 августа 2020
0
На 84-ом км трассы Р-208 «Тамбов - Пенза» вблизи посёлка Репьевка в Кирсановском районе произошло ДТП с участием грузовика МАЗ и Toyota Corolla.

Не все согласны с губернатором по темпам развития области

31 августа 2020
0
В итоговой программе «Вести» вышел репортаж про успехи Тамбовской области в рамках реализации национальных проектов и развития реального сектора экономики. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поведал об успехах в сфере промышленного производства.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги