Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом



Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011 года 19-летний Рустам за рулём «Бентли» устроил ДТП с участием ВАЗ-2108 и ЗАЗ Chance: пострадали семь человек. К тому моменту у него уже числилось 36 штрафов за нарушения ПДД. После решения мирового суда о суточном аресте молодой водитель попал в больницу, а дело завершилось, вероятнее всего, мировыми соглашениями.



Позднее он занялся бизнесом. В 2014 году зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию зерновых и масличных культур, но к 2019 году оно обанкротилось. В 2015-м стал учредителем ООО «Норд», получившего девять госконтрактов на сумму свыше 178 млн рублей, в том числе с «Тамбовавтодором» и «Дирекцией городских дорог». Однако после срыва сроков ремонта улицы Октябрьской и вопросов к достоверности сведений в ЕГРЮЛ компания была ликвидирована в 2021 году.



Любопытно, что налоговые органы пытались инициировать процедуру банкротства Шамояна ещё в 2018 году, когда он возглавлял КФХ. Сегодня история повторяется — на фоне новых долгов и свежего иска.



