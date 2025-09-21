Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программа

В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программа

Вчера, 14:41
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программаВ Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы.

Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции Цзянсу возглавил Чэнь Цзянтао, президент Китайской международной инвестиционной группы Гуанцай, директор «Китай Гуанцай−ШОС». Компанию «Цимин Культура» представляет профессор Цимин.

С докладом о современных российско-китайских отношениях выступил доцент РУДН, к.и.н. Олег Тимофеев. Концертную часть церемонии украсили тамбовские артисты: мультиинструменталист Алексей Блохин исполнил произведения на китайских флейтах бау и хулусы, а солистка камерного хора им. Рахманинова Мария Блохина спела песню «Малихуа» («Цветы жасмина») на русском и китайском языках.

В течение недели пройдут публичные лекции, мастер-классы и выставки, а также круглый стол «Новые перспективы сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями». Китайская делегация встретится с руководством Тамбовской области.

Организаторами «Недели Китая» выступают ТГУ им. Державина, Тамбовское региональное отделение ОРКД, Центр «Белый Слон», ООО «Цимин Культура» при поддержке правительства региона.

Фото: Центр «Белый Слон»
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой

Тамбов завершил «Неделю Китая − 2024», укрепив культурные и экономиче ...

Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия ...

Тамбовские представители приняли участие в международной конференции, посвя ...

В Тамбове проходит неделя Китая

В Тамбовской области будет проведена «Неделя Китая»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Ветеран боевых действий Виктор Шохин представил книгу стихов в Мичуринске

Вчера, 16:07
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.

В правительстве Тамбовской области сменился руководитель Минстроя

Вчера, 15:53
0
На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

Вчера, 15:39
0
Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское

В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программа

Вчера, 14:41
0
В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции

В Токарёвском округе в пруду нашли тело 64-летнего мужчины

21 сентября 2025
0
В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,

Подростки Тамбовской области смогут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели

21 сентября 2025
0
Региональное управление ФНС напоминает: индивидуальными предпринимателями могут стать не только взрослые, но и подростки от 14 лет. Чтобы подтвердить дееспособность, несовершеннолетнему необходимо приложить к заявлению одно из документов: нотариально заверенное согласие родителей или опекунов,

Бюджет Тамбовской области увеличили на 2,6 млрд рублей

21 сентября 2025
0
Тамбовская областная Дума одобрила поправки в бюджет региона. Доходы и расходы выросли на 2,6 млрд рублей за счёт дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных трансфертов. Согласно документу, доходы области в 2025 году составят 79 млрд рублей, расходы — 80,9 млрд

Восьмая попытка: недостроенную школу на Чкалова снова выставили на продажу

20 сентября 2025
0
В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок

Евгений Первышов проверил ход ремонта единственной санаторной школы-интерната в регионе

20 сентября 2025
0
В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта

Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%

20 сентября 2025
0
В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в

В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва

19 сентября 2025
0
Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет

Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»

19 сентября 2025
0
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона

Антимонопольная служба вновь взялась за рекламу «Ёбидоёби» в Тамбове

19 сентября 2025
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби». 16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ

Максим Егоров останется в СИЗО до конца декабря

19 сентября 2025
0
Басманный суд Москвы оставил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова под стражей до 23 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о переводе на домашний арест отклонили, передаёт корреспондент РБК. Егоров был задержан летом этого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном

Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей

19 сентября 2025
0
Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО

В Тамбове до конца сентября продлили перекрытие на улице Карла Маркса

18 сентября 2025
0
Ограничение движения по улице Карла Маркса в Тамбове, на участке между Пензенской и Мичуринской, продлено до 26 сентября. Причина — аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Напомним, в начале августа на этом участке произошло обрушение, после чего движение перекрыли. Сроки

В Тамбовской области на лекарства для льготников направят дополнительные 237 млн рублей

18 сентября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области добилась увеличения финансирования на закупку медикаментов для льготников. Как сообщили в ведомстве, в региональный бюджет внесены изменения, предусматривающие выделение ещё 237 млн руб. Проверка показала, что медицинские организации допускали ошибки при расчётах

Антимонопольная служба выявила нарушения в закупке для больницы имени Луки

18 сентября 2025
0
УФАС по Тамбовской области зафиксировало нарушения при проведении закупки на поставку модульного комплекса для приёмного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове. Начальная цена контракта составляла 315,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Жалобу подала

В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла

18 сентября 2025
0
История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом. Команда орнитологов отправилась

В Тамбове власти через суд требуют изъять земли у племзавода «Пригородный»

17 сентября 2025
0
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии нескольких земельных участков у АО «Племенной завод «Пригородный» для государственных нужд. Информация об этом содержится в материалах суда. Иск был подан 11 сентября, а 15

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается

17 сентября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги