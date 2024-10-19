Тамбов завершил «Неделю Китая − 2024», укрепив культурные и экономические связи с КНР Комментариев: 0



В рамках недели в Тамбов прибыли известные российские китаеведы и представители китайской делегации. Среди участников выделялись Первый заместитель председателя ОРКД Галина Куликова, председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, китаист Иван Зуенко из МГИМО, а китайскую делегацию возглавил Цинь Хайфэн, руководитель Торгово-экономического представительства провинции Шаньдун. Среди гостей был и потомок Конфуция в 76-м поколении, Кун Линминь.



Программа мероприятий включала культурные и образовательные события. В областной картинной галерее была открыта выставка китайской живописи и каллиграфии профессора Цимина, а в учебном театре Державинского университета состоялся концерт с участием китайских и российских исполнителей. Наряду с культурной программой прошли встречи, посвящённые обсуждению экономических перспектив, в том числе возможному сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и промышленности.



Цинь Хайфэн презентовал возможности для экономического взаимодействия между Тамбовской областью и провинцией Шаньдун, акцентировав внимание на перспективах импорта сельскохозяйственной продукции и поставок промышленного оборудования. Китайская сторона также выразила заинтересованность в создании совместных предприятий на территории Тамбовской области.



Ключевым итогом мероприятия стало намерение заключить побратимские соглашения с городами провинции Шаньдун, что станет следующим шагом в развитии сотрудничества. Этот вопрос будет прорабатываться по линии ОРКД.



«Неделя Китая в Тамбове − 2024» показала важность как культурного обмена, так и обсуждения конкретных экономических инициатив. Дмитрий Кребс, председатель Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон», отметил, что особенно перспективным является взаимодействие в агропромышленном комплексе и инновационных сферах.



Это событие укрепило связи Тамбовской области с КНР, заложив основу для дальнейшего расширения культурных и экономических контактов, способствующих укреплению российско-китайского партнерства.



Фото: Центр «Белый Слон» «Неделя Китая в Тамбове − 2024», приуроченная к 75-летию основания КНР и установлению российско-китайских дипломатических отношений, завершилась серией мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Тамбовской областью и Китаем. Организаторами выступили Тамбовское отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) в сотрудничестве с Державинским университетом, Центром «Белый Слон» и «Русско-Азиатским Хабом высшего образования и экотуризма».В рамках недели в Тамбов прибыли известные российские китаеведы и представители китайской делегации. Среди участников выделялись Первый заместитель председателя ОРКД Галина Куликова, председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, китаист Иван Зуенко из МГИМО, а китайскую делегацию возглавил Цинь Хайфэн, руководитель Торгово-экономического представительства провинции Шаньдун. Среди гостей был и потомок Конфуция в 76-м поколении, Кун Линминь.Программа мероприятий включала культурные и образовательные события. В областной картинной галерее была открыта выставка китайской живописи и каллиграфии профессора Цимина, а в учебном театре Державинского университета состоялся концерт с участием китайских и российских исполнителей. Наряду с культурной программой прошли встречи, посвящённые обсуждению экономических перспектив, в том числе возможному сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и промышленности.Цинь Хайфэн презентовал возможности для экономического взаимодействия между Тамбовской областью и провинцией Шаньдун, акцентировав внимание на перспективах импорта сельскохозяйственной продукции и поставок промышленного оборудования. Китайская сторона также выразила заинтересованность в создании совместных предприятий на территории Тамбовской области.Ключевым итогом мероприятия стало намерение заключить побратимские соглашения с городами провинции Шаньдун, что станет следующим шагом в развитии сотрудничества. Этот вопрос будет прорабатываться по линии ОРКД.«Неделя Китая в Тамбове − 2024» показала важность как культурного обмена, так и обсуждения конкретных экономических инициатив. Дмитрий Кребс, председатель Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон», отметил, что особенно перспективным является взаимодействие в агропромышленном комплексе и инновационных сферах.Это событие укрепило связи Тамбовской области с КНР, заложив основу для дальнейшего расширения культурных и экономических контактов, способствующих укреплению российско-китайского партнерства.Фото: Центр «Белый Слон»



