В Тамбове открыли выставку рисунков о российско-китайской дружбе
Вчера, 22:33
В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина.
С приветственным словом обратился ректор ТГУ Павел Моисеев, который напомнил, что «Неделя Китая в Тамбове» проводится уже третий раз и стала важной площадкой международного диалога, а также подчеркнул важность прививать дружеские отношения между странами с детства.
На открытии также приняла участие директор Тамбовской областной картинной галереи Тамара Шестакова, которая отметила, что если картины художников становятся основой для дискуссий, то детское творчество чаще вызывает просто восторг. Тамара Николаевна обратила внимание как по-разному китайские дети представили на своих работах Россию.
Директор детской художественной школы № 2 Михаил Никольский выступил с предложением провести эту выставку и в других муниципалитетах области, выразив уверенность. Что там она вызовет живой интерес.
На выставке представлены работы учащихся школ провинций Цзяньсу, Шаньдун (КНР) и Тамбовской ДХШ № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова. Возраст участников — от 8 до 15 лет.
Выставка организована Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина, Детской художетвенно школой № 2 прикладного и декортивного искусства имени В.Д. Поленова, Российско-китайским центром (г. Нанкин, КНР).
После церемонии открытия профессор Цимин провёл мастер-класс по китайской каллиграфии, в котором приняли участие более двадцати человек.
Фото: Центр «Белый Слон»
