Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской

В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской

Вчера, 15:50
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на ОктябрьскойВ Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение».

Компания уже представила научно-проектную документацию, разработанную лицензированной организацией в области сохранения объектов культурного наследия. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Дом купца Крашенникова был построен во второй половине XIX века. Это двухэтажное кирпичное здание П-образной формы — типичный образец жилого дома своего времени, выполненный в традициях классического стиля. В начале XX века его владельцем был Яков Михайлович Крашенников — временный городской купец, уроженец Владимирской губернии.

Как сообщили в областном департаменте по государственной охране объектов культурного наследия, проектом предусмотрена замена части несущих и ограждающих конструкций — крыши, кровли, перекрытий и отдельных участков стен.
«В целях обеспечения дальнейшей надёжной эксплуатации объекта, ранее находящегося в аварийном состоянии, на уровне венчающего карниза будет устроен монолитный железобетонный пояс», — уточнили в ведомстве.

Завершить реставрационные работы планируется к концу 2026 года.

Напомним, в Тамбове действует специальный интернет-ресурс, где публикуется информация о памятниках архитектуры, проданных по программе «Рубль за дом». Там можно следить за ходом реставрации и деятельностью подрядных организаций.

Фото: администрация города Тамбова
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове на продажу выставлены пять памятников архитектуры: власти ищут ин ...

В Тамбове создают онлайн-платформу по объектам культурного наследия

Дом за рубль: инвестор отказался восстанавливать объект культурного наследи ...

В Тамбове продолжится продажа памятников архитектуры по программе «за рубль ...

В Тамбове объект культурного наследия продадут за 1 рубль

В Тамбове ведутся восстановительно-реставрационные работы объекта культурно ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове устраняют дефекты дорожного покрытия во дворах и межквартальных проездах

Вчера, 23:15
0
В Тамбове продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия на межквартальных проездах и подъездах к жилым домам. Как сообщили в администрации города, из запланированного объема уже выполнено около половины — 8,5 тыс. кв. м. В конце недели ремонтные бригады работали в посёлке Строитель.

В Тамбовской области колледжи и техникумы проведут День открытых дверей

Вчера, 18:10
0
Будущих выпускников школ приглашают на Единый День открытых дверей в колледжи и техникумы Тамбовской области. Мероприятие состоится в субботу, 18 октября, при содействии федерального проекта «Профессионалитет». Администрации учреждений среднего профессионального образования и педагогические

В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской

Вчера, 15:50
0
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение». Компания уже представила

В Мичуринском округе рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет: возбуждено уголовное дело

Вчера, 10:47
0
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали несколько

В Тамбове пожар уничтожил кухню в квартире на улице Бастионной

4 октября 2025
0
В Тамбове вечером 3 октября произошёл пожар в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Бастионной. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кухню на площади около пяти квадратных метров. На место

Группа Russ приобрела одно из старейших рекламных агентств Тамбовской области

4 октября 2025
0
Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября. Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции

В Тамбовской области начался пуск тепла в жилые дома: проблемы остаются в Котовске

4 октября 2025
0
Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко. По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и

В Тамбове пенсионеров обучили видео-звонкам и переписке в российском мессенджере MAX

4 октября 2025
0
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тамбове прошёл урок цифровой грамотности для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Занятие организовано в рамках проекта «#ВГодах» при поддержке департамента цифрового развития Тамбовской области и федерального проекта

Ушел из жизни бывший руководитель управления госслужбы администрации области Борис Эсаулов

3 октября 2025
0
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей

3 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в

В Рязанском медуниверситете увеличат число целевых мест для тамбовских выпускников

3 октября 2025
0
В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных

В Тамбовской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей

3 октября 2025
0
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности

Учитель из Тамбова Рашид Надиров вошёл в число лучших педагогов России

3 октября 2025
0
Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89

В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей

2 октября 2025
0
В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,

Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей

2 октября 2025
0
По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области

Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом

2 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд

Благоустройство сквера «Гармония» в Тамбове снова сорвано

2 октября 2025
0
Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26

В Тамбове завершено расследование дела о взятке с участием бывшего полицейского и адвоката

1 октября 2025
0
Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту путепровода

1 октября 2025
0
Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство

Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта

1 октября 2025
0
АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта

1 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги