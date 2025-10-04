|
В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской
Вчера, 15:50
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение».
Компания уже представила научно-проектную документацию, разработанную лицензированной организацией в области сохранения объектов культурного наследия. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
Дом купца Крашенникова был построен во второй половине XIX века. Это двухэтажное кирпичное здание П-образной формы — типичный образец жилого дома своего времени, выполненный в традициях классического стиля. В начале XX века его владельцем был Яков Михайлович Крашенников — временный городской купец, уроженец Владимирской губернии.
Как сообщили в областном департаменте по государственной охране объектов культурного наследия, проектом предусмотрена замена части несущих и ограждающих конструкций — крыши, кровли, перекрытий и отдельных участков стен.
«В целях обеспечения дальнейшей надёжной эксплуатации объекта, ранее находящегося в аварийном состоянии, на уровне венчающего карниза будет устроен монолитный железобетонный пояс», — уточнили в ведомстве.
Завершить реставрационные работы планируется к концу 2026 года.
Напомним, в Тамбове действует специальный интернет-ресурс, где публикуется информация о памятниках архитектуры, проданных по программе «Рубль за дом». Там можно следить за ходом реставрации и деятельностью подрядных организаций.
Фото: администрация города Тамбова
