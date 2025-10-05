|
Преподаватели железнодорожного колледжа в Мичуринске обвиняются во взятках на сумму свыше миллиона рублей
Сегодня, 14:41
Прокуратура Тамбовской области завершила расследование уголовного дела о коррупции в железнодорожном колледже. Как сообщили в ведомстве, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших преподавателей и помощника машиниста.
Следствие считает, что с сентября 2022 по июнь 2024 года обвиняемые получили от студентов свыше 1 млн рублей за «услуги» при сдаче зачётов и экзаменов без фактической проверки знаний, оформление практики без посещения предприятий, а также за написание и защиту курсовых.
Суммы взяток составляли от 6,5 до 48 тыс. рублей. Всего в деле фигурируют 41 студент.
Обвиняемым инкриминируются статьи о получении взяток в значительном размере, группой лиц, а также мелкое взяточничество (п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Материалы уголовного дела направлены в Мичуринский городской суд, который рассмотрит его по существу.
