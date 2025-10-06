|
В Тамбове завершена экспертиза проекта реставрации здания бывшего аэроклуба ДОСААФ
В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом».
Проект реставрации подготовила компания «СтройПремьер-Сервис», имеющая лицензию Министерства культуры РФ. Согласно документации, планируется проведение масштабных работ: усиление и ремонт фундамента и несущих стен, полная перекладка восьмигранной печной трубы, замена межэтажных и чердачных перекрытий, кровли, окон и дверей. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Здание имеет богатую историю. До 2014 года здесь располагался местный аэроклуб ДОСААФ, после чего объект был продан для погашения долгов и несколько раз сменил владельцев. В 2019 году строение внесли в реестр объектов культурного наследия, однако долгие годы оно находилось без использования.
По оценке специалистов, состояние памятника на сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное, и реализация проекта реставрации позволит предотвратить дальнейшее разрушение исторического здания.
Фото: «Вердикт»
