В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель»
Вчера, 21:10
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое Тамбовская область давно получила неофициальное звание «картофельного сердца России».
В Роспатенте подчеркнули, что регистрация бренда закрепляет связь продукта с территорией области и подтверждает его особые качества, сформированные именно местными природно-климатическими условиями.
«Регистрация географического указания закрепляет связь продукта с территорией Тамбовской области и подтверждает его особые качества, сформированные природными условиями этого субъекта РФ. Новый региональный бренд способствует продвижению продукции на рынке и повышению её узнаваемости среди потребителей», — сообщили в ведомстве.
Среди сортов, объединённых под брендом «Тамбовский картофель», названы «Леди Клер», «Кибиц», «Челенджер», «ВР 808», «Инноватор», «Ред Леди», «Родрига», «Фонтане», «Королева Анна» и «Гала». Они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и стабильным качеством клубней.
Тамбовская область традиционно входит в число ведущих регионов России по объёмам выращивания картофеля. Теперь региональный бренд позволит местным производителям защищать свою продукцию на федеральном и международном уровне, а также продвигать её под единым узнаваемым именем.
Кроме «Тамбовского картофеля», в реестре географических указаний Роспатента уже числятся и другие региональные бренды Тамбовской области — «Котовская неваляшка» (ГУ №326), «Рассказовский трикотаж» (ГУ №343), «Моршанское пиво» (ГУ №357) и сыр «Мичуринский» (ГУ №371).
