Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ

Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ

Вчера, 10:01
Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова.

По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников — это 1,5% от общего числа сдававших. В 2025 году ЕГЭ в области прошли 3373 школьника, при этом вырос интерес к профильной математике, физике, химии и биологии.

«Достигнутый результат — свидетельство того, что в регионе созданы все условия для объективной проверки знаний. Благодарю за слаженную и качественную работу педагогов и руководителей школ, представителей органов местного самоуправления, специалистов нашего министерства и Центра экспертизы образовательной деятельности. В рейтинге Рособрнадзора Тамбовщина на протяжении уже ряда лет занимает лидирующие позиции. Будем продолжать в том же духе!» — отметила Котельникова.

Для региона, где образование традиционно входит в число приоритетов, результат кампании стал подтверждением стабильности системы и её готовности к дальнейшим вызовам.
