Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение



Изначально на Набережной появилась тройка домашних гусей — неизвестно, как именно: они либо «пришли пешком», либо приплыли. О владельце также ничего не известно — поиски хозяина результатов не дали. Гуси жили сами по себе, стали любимцами горожан и быстро стали героями соцсетей.



Однако вскоре один из трёх погиб: сначала получил травму шеи, а затем стал жертвой стаи бродячих собак. Два оставшихся — крупная самка и более мелкий самец — держались рядом и научились осторожности.



К концу октября встал вопрос: где птицы проведут зиму? Глава городской администрации Максим Косенков поручил Дирекции благоустройства найти решение. Именно это видеообращение, как отмечает «Тамбовский репортёр», и увидел руководитель проекта парка семейного отдыха «Ромашково» Дмитрий Кулаков.



Он предложил взять гусей под опеку и построить для них безопасный зимний дом.



По словам Дмитрия, согласование заняло почти месяц: нужно было не только построить домик, но и продумать размещение, fencing и обустройство акватории так, чтобы птицы не смогли уйти и при этом чувствовали себя спокойно. Строительство начали около недели назад и завершили накануне.



Затем — самая сложная часть: отлов гусей.



«Самца поймали сразу, а вот за самкой пришлось побегать — резвая, с норовом. Да и прохожие отвлекали», — рассказал Дмитрий.



При осмотре выяснилось, что самец получил травмы от собак. Ему оказали первую помощь и обработали раны перекисью.



Сейчас гуси успешно адаптируются. Они активны, хорошо едят, а в их новом доме скоро появится обогреватель. Площадка находится под присмотром, фермеры предложили безвозмездно обеспечивать птиц кормом и подстилкой. Любой желающий может прийти, посмотреть на гусей и сфотографировать их.



Вопрос о внезапном появлении хозяина Дмитрий не считает актуальным:



«Он не должен был их бросать. Это уже несколько статей, в том числе УК РФ о жестоком обращении с животными. Понятно, что хозяину они не нужны — иначе давно бы нашёл».



Что будет дальше — зависит от весны. Домик построен на плавучей платформе: его можно вернуть на прежнее место на Набережной или оставить гусей в «Ромашково», где они станут первыми жителями мини-зооцентра — если администрация даст разрешение.



А пока птицы обживаются. И, как шутит Дмитрий Кулаков, весна может принести новые сюрпризы: дом, тепло, пара гусей и долгие зимние вечера — «всё располагает к семейному продолжению».



