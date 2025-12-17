Первая телевизионная лига КВН переезжает в Тамбовскую область Комментариев: 0



Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя обеспечение материально-технической базы для проведения игр, а региональные власти окажут методическую и информационную поддержку. В Международном союзе КВН подписание меморандума назвали важным событием для всей лиги. «Благодарим за предоставленную возможность главу Тамбовской области Евгения Алексеевича Первышова и с нетерпением ждём начала следующего сезона: это поистине радостное событие для Первой лиги и новая глава в истории Клуба Весёлых и Находчивых», — отметили в организации.



Первая лига КВН занимает третье место по значимости в структуре Международного союза. Она была основана в 1993 году, а за это время игры проходили в разных городах России и за её пределами — от Воронежа и Санкт-Петербурга до Казани и Минска. В последние четыре года съёмки лиги принимала Пермь, носившая статус Молодёжной столицы России.



Состав команд, которые примут участие в первом сезоне Первой лиги в Тамбове, определят по итогам Международного фестиваля команд КВН «КиВиН 2026», который традиционно пройдёт в Сочи.



В регионе уже есть опыт проведения крупных лиг КВН. В этом году в Тамбовской области впервые состоялись игры Центральной юго-западной лиги. Победу по итогам сезона разделила команда «Б» из села Новоникольское Мичуринского округа, второе место заняла команда «Чёрное и Белое» из Котовска. «Опыт оказался успешным, поэтому вместе с коллегами решили его развивать. Это не только отличная возможность для нашей молодёжи проявить себя, но и ещё одно направление событийного туризма. Уверен, что такой опыт позитивно отразится на развитии региона в целом», — написал Евгений Первышов в социальных сетях.



Фото: Международный союз КВН Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя обеспечение материально-технической базы для проведения игр, а региональные власти окажут методическую и информационную поддержку. В Международном союзе КВН подписание меморандума назвали важным событием для всей лиги. «Благодарим за предоставленную возможность главу Тамбовской области Евгения Алексеевича Первышова и с нетерпением ждём начала следующего сезона: это поистине радостное событие для Первой лиги и новая глава в истории Клуба Весёлых и Находчивых», — отметили в организации.Первая лига КВН занимает третье место по значимости в структуре Международного союза. Она была основана в 1993 году, а за это время игры проходили в разных городах России и за её пределами — от Воронежа и Санкт-Петербурга до Казани и Минска. В последние четыре года съёмки лиги принимала Пермь, носившая статус Молодёжной столицы России.Состав команд, которые примут участие в первом сезоне Первой лиги в Тамбове, определят по итогам Международного фестиваля команд КВН «КиВиН 2026», который традиционно пройдёт в Сочи.В регионе уже есть опыт проведения крупных лиг КВН. В этом году в Тамбовской области впервые состоялись игры Центральной юго-западной лиги. Победу по итогам сезона разделила команда «Б» из села Новоникольское Мичуринского округа, второе место заняла команда «Чёрное и Белое» из Котовска. «Опыт оказался успешным, поэтому вместе с коллегами решили его развивать. Это не только отличная возможность для нашей молодёжи проявить себя, но и ещё одно направление событийного туризма. Уверен, что такой опыт позитивно отразится на развитии региона в целом», — написал Евгений Первышов в социальных сетях.Фото: Международный союз КВН



