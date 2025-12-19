Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

» » » Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса

Вчера, 11:55
Комментариев: 0
Версия для печати
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был сорван — связи с учителями не было, занятия не проводились.

О ситуации стало известно после обращения матери одного из школьников в прокуратуру. Проведённая проверка подтвердила нарушения прав учащихся. Кроме того, надзорный орган установил, что на момент проверки у школьного автобуса истёк срок действия диагностической карты.

В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки в адрес директора школы внесено представление, а также инициировано привлечение должностного лица к административной ответственности. Кроме того, представление было направлено и руководителю города Тамбова — в связи с отсутствием должного контроля за деятельностью образовательного учреждения.

После вмешательства прокуратуры в школе был трудоустроен новый водитель, проведён технический осмотр автобуса и оформлена диагностическая карта. Подвоз обучающихся к месту учёбы возобновлён.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Ржаксе водитель школьного автобуса работал пьяным

О проблемах школьного автобуса в Петровском районе

Новые подробности обстрела школьного автобуса в Пензенской области

В аварии со школьным автобусом детей спасли ремни безопасности

Прокуратура Мичуринского района выявила нарушения требований законодательст ...

Проверка показала…



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей

Вчера, 17:05
0
В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса

Вчера, 11:55
0
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был

В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в

Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской

После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году

19 декабря 2025
0
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже

Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова

19 декабря 2025
0
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения

Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества»

18 декабря 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми

Подрядчика из Башкирии внесли в чёрный список из-за срыва капремонта соццентра под Тамбовом

18 декабря 2025
0
Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале

В Тамбовской области создали Совет по демографической и семейной политике

18 декабря 2025
0
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств

Экс-заведующую детсадом в Тамбовском районе уволили «по утрате доверия» после приговора суда

18 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,

Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов

17 декабря 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно. Ранее, в

Суд поддержал отказ от контракта на ремонт моста через Разазовку

17 декабря 2025
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовку

С «Токарёвской птицефабрики» суд взыскали почти 2,9 млн руб. за массовую гибель рыбы

17 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Токарёвская птицефабрика» о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Решение было принято на судебном заседании, состоявшемся сегодня. Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания

Первая телевизионная лига КВН переезжает в Тамбовскую область

17 декабря 2025
0
Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя

В Уварове эвакуировали лицей и кадетский корпус из-за письма о минировании

16 декабря 2025
0
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день. После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На

«Обязательный мандат» по правилам: в Тамбовской области хотят изменить схему распределения мест в облдуме

16 декабря 2025
0
Избирательная комиссия Тамбовской области предложила скорректировать порядок распределения депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в областную Думу. Речь идёт о 25 «списочных» мандатах, которые распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер. Ещё 25 депутатов,

Школе в Бокино планируют присвоить имя Героя России Анатолия Ерёменко

16 декабря 2025
0
Совет по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий поддержал инициативу о присвоении имени Героя Российской Федерации Анатолия Ерёменко школе, которая строится в селе Бокино. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской городской Думы. Анатолий Ерёменко был командиром

Недострой с долгой памятью: дом на Коммунальной в Тамбове выставят на торги в 2026 году

16 декабря 2025
0
Девятиэтажный недостроенный дом на улице Коммунальной, 46 в Тамбове планируется продать с торгов во втором квартале 2026 года. Об этом изданию «ПроТамбов» сообщила министр государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области Инна Левченко. По словам министра, после

В администрации Тамбова сообщили о завершении реставрации «Вечного огня»

15 декабря 2025
0
В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице. По информации, озвученной на

Жители пензенских новостроек всё чаще жалуются на работу управляющей компании — анализ «Вердикта»

15 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Как отмечает «Вердикт», редакция

В Тамбовской области перенесли сроки сдачи четырёх социальных объектов

15 декабря 2025
0
Власти Тамбовской области официально подтвердили перенос сроков ввода в эксплуатацию сразу нескольких значимых социальных объектов. Завершение строительства трёх школ и дома-интерната для престарелых и инвалидов отложено на 2026 год. Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове,
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги