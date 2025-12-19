|
|
Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был сорван — связи с учителями не было, занятия не проводились.
О ситуации стало известно после обращения матери одного из школьников в прокуратуру. Проведённая проверка подтвердила нарушения прав учащихся. Кроме того, надзорный орган установил, что на момент проверки у школьного автобуса истёк срок действия диагностической карты.
В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки в адрес директора школы внесено представление, а также инициировано привлечение должностного лица к административной ответственности. Кроме того, представление было направлено и руководителю города Тамбова — в связи с отсутствием должного контроля за деятельностью образовательного учреждения.
После вмешательства прокуратуры в школе был трудоустроен новый водитель, проведён технический осмотр автобуса и оформлена диагностическая карта. Подвоз обучающихся к месту учёбы возобновлён.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми
Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно. Ранее, в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовку
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Токарёвская птицефабрика» о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Решение было принято на судебном заседании, состоявшемся сегодня. Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания
Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день. После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На
Избирательная комиссия Тамбовской области предложила скорректировать порядок распределения депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в областную Думу. Речь идёт о 25 «списочных» мандатах, которые распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер. Ещё 25 депутатов,
Совет по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий поддержал инициативу о присвоении имени Героя Российской Федерации Анатолия Ерёменко школе, которая строится в селе Бокино. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской городской Думы. Анатолий Ерёменко был командиром
Девятиэтажный недостроенный дом на улице Коммунальной, 46 в Тамбове планируется продать с торгов во втором квартале 2026 года. Об этом изданию «ПроТамбов» сообщила министр государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области Инна Левченко. По словам министра, после
В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице. По информации, озвученной на
Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Как отмечает «Вердикт», редакция
Власти Тамбовской области официально подтвердили перенос сроков ввода в эксплуатацию сразу нескольких значимых социальных объектов. Завершение строительства трёх школ и дома-интерната для престарелых и инвалидов отложено на 2026 год. Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове,