Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек.
Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у ледового дворца спорта «Кристалл», в КДЦ «Мир», ДК «Молодёжный» в посёлке Строитель, а также в Олимпийском парке и городском парке культуры и отдыха.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности было задействовано более 300 сотрудников полиции. В охране правопорядка также участвовали подразделения Росгвардии, представители народных дружин и казачества, а также сотрудники частных охранных организаций.
Перед началом праздников места проведения мероприятий и прилегающие территории были обследованы кинологическими расчётами. В течение всей ночи патрульно-постовая служба и экипажи ДПС несли службу в усиленном режиме.
В региональном УМВД сообщили, что нарушений общественного порядка и происшествий на праздничных площадках зафиксировано не было. В период новогодних каникул усиленный режим несения службы сохраняется.
