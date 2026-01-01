|
Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп
Вчера, 22:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу. Итоги конкурса подводились по результатам онлайн-голосования.
В администрации Тамбова поблагодарили жителей за активную поддержку и участие в голосовании, подчеркнув, что достигнутый результат стал возможен благодаря совместным усилиям горожан.
— Победа в этих конкурсах — наглядный пример того, что, объединив усилия, вместе мы можем многое сделать для нашего Тамбова — нашего общего дома, — отметили в администрации областного центра.
Всего в рамках конкурса победителей и призёров определяли в 34 категориях. Торжественное вручение дипломов запланировано на 2026 год — награды будут вручены на площадках Совета Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Конкурс проводится в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство». Его основная цель — популяризация качественно оформленных въездных стел и входных групп общественных пространств, формирование положительного имиджа муниципалитетов, развитие комфортной городской среды и внутреннего туризма.
Напомним, что в 2024 году Тамбов уже входил в число призёров аналогичного конкурса: тогда входная группа парка Победы заняла второе место, а город получил сертификат на разработку концепции и проектирование арт-объекта ко Дню Победы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.