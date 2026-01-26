Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

» » » В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц

В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц

Вчера, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птицВ Тамбове стартовала утилизация новогодних елей, собранных с контейнерных площадок в рамках экологической акции регионального оператора АО «ТСК». Как сообщили в Тамбовском филиале компании, в этом году горожане начали расставаться с праздничными деревьями позже обычного: основной поток пришёлся на середину января, тогда как ранее пик сдачи елей наблюдался сразу после новогодних праздников.

Собранные деревья вывозят на базу компании, где их измельчают в щепу. По сложившейся практике хвойную дроблёнку используют в качестве подстилки для лошадей на тамбовском ипподроме. Однако в этом году у переработанных елей появилось и новое назначение.

По просьбе базы отдыха «Ромашково», где сейчас содержатся гуси, ранее найденные на Набережной, «Тамбовская сетевая компания» передала партию еловой щепы для обустройства их содержания. Орнитолог подтвердил безопасность и пригодность такого материала для птиц. В итоге почти целый бункер измельчённых елей был направлен именно туда.

Экологическая акция по сбору живых новогодних деревьев продлится до конца января. Жителей Тамбова просят оставлять ели в отсеках для крупногабаритных отходов, предварительно сняв с них все украшения и мишуру.

фото: ПроТамбов
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове продолжают приём новогодних ёлок на переработку

В Тамбове стартовала акция по переработке новогодних елей

В Тамбовской области отправили на переработку более 500 кубометров ёлок

Первую партию щепы из новогодних ёлок передали ипподрому

«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром

В Тамбовской области завершилась акция «Ёлки, палки и щепа»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Мичуринский «Милорем» восстановит советский паровоз 1955 года для туристического ретропоезда

Вчера, 20:08
0
Мичуринский завод «Милорем» получил новое нестандартное задание от ОАО «Российские железные дороги». Предприятию предстоит восстановить советский паровоз серии ЭР-791-90, выпущенный в 1955 году. Более двух десятилетий машина находится вне эксплуатации: паровоз был выведен из работы в 2002 году и

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют пять детских садов

Вчера, 14:02
0
В Тамбовской области в 2026 году планируют провести капитальный ремонт сразу в пяти дошкольных образовательных учреждениях. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости», сообщили в региональном управлении образования и науки.

Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств

Вчера, 11:01
0
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда». По

В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц

Вчера, 10:20
0
В Тамбове стартовала утилизация новогодних елей, собранных с контейнерных площадок в рамках экологической акции регионального оператора АО «ТСК». Как сообщили в Тамбовском филиале компании, в этом году горожане начали расставаться с праздничными деревьями позже обычного: основной поток пришёлся на

Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика

26 января 2026
0
В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным. По данным системы госзакупок, подрядчик

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»

26 января 2026
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.

Липецкое ООО «СУ-1», работавшую в Тамбовской области, пытаются обанкротить из-за долгов на 130 млн рублей

26 января 2026
0
Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать дело о банкротстве ООО «СУ 1» по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Общий объём налоговой задолженности компании достиг 130 млн рублей, значительная часть которой приходится на пени и штрафы. Фирма действует с 2018

Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев

26 января 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Валерия Ходаева исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства региона. До этого он руководил ОГАУ «Тамбовский лесхоз» и более четверти века работает в системе лесного хозяйства. Валерий Ходаев имеет профильное образование и

В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева

25 января 2026
0
В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад. Информацию об этом

Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей

25 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам. Крупнейшим должником заявлено ООО

Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин

24 января 2026
0
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области. По итогам встречи было отмечено, что в регионе

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение

24 января 2026
0
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

23 января 2026
0
Жители посёлка Трегуляй оказались в сложной ситуации после закрытия единственного продуктового магазина. Об этом они рассказали редакции делового издания «Вердикт». По словам местных, теперь в посёлке невозможно купить продукты первой необходимости, а поездка за покупками в Тамбов сопряжена с

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков

23 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта

В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях

23 января 2026
0
Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки

23 января 2026
0
Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Тарасов. У инвестора уже работает

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону

22 января 2026
0
В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

22 января 2026
0
15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто воевал в разное время и на

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли

22 января 2026
0
В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области. Участников круглого стола

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной

22 января 2026
0
В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта. По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки

21 января 2026
0
В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги