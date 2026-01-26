|
В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц
В Тамбове стартовала утилизация новогодних елей, собранных с контейнерных площадок в рамках экологической акции регионального оператора АО «ТСК». Как сообщили в Тамбовском филиале компании, в этом году горожане начали расставаться с праздничными деревьями позже обычного: основной поток пришёлся на середину января, тогда как ранее пик сдачи елей наблюдался сразу после новогодних праздников.
Собранные деревья вывозят на базу компании, где их измельчают в щепу. По сложившейся практике хвойную дроблёнку используют в качестве подстилки для лошадей на тамбовском ипподроме. Однако в этом году у переработанных елей появилось и новое назначение.
По просьбе базы отдыха «Ромашково», где сейчас содержатся гуси, ранее найденные на Набережной, «Тамбовская сетевая компания» передала партию еловой щепы для обустройства их содержания. Орнитолог подтвердил безопасность и пригодность такого материала для птиц. В итоге почти целый бункер измельчённых елей был направлен именно туда.
Экологическая акция по сбору живых новогодних деревьев продлится до конца января. Жителей Тамбова просят оставлять ели в отсеках для крупногабаритных отходов, предварительно сняв с них все украшения и мишуру.
фото: ПроТамбов
