Экс-глава студенческого профкома МичГАУ получила реальный срок за хищение стипендиальных денег
Вчера, 12:53
Бывшего председателя профсоюза студентов Мичуринского государственного аграрного университета приговорили к 3 годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей, предназначенных для поддержки учащихся. Информацию о приговоре распространила прокуратура Тамбовской области.
Следствие и суд установили, что в течение нескольких лет — с 2017 по 2021 год — руководители студенческого профкома оформляли фиктивные заявления на материальную помощь якобы от имени студентов. Деньги, поступавшие из федерального бюджета, фактически оседали у организаторов схемы и тратились ими по собственному усмотрению.
Речь идёт о средствах, предназначенных для выплаты стипендий и оказания социальной поддержки студентам. Общая сумма похищенного превысила 10 млн рублей.
Осуждённая, по данным СМИ, — Юлия Фролова, занимавшая пост председателя студенческого профсоюза. Свою вину она не признала. Суд, однако, счёл доказательства достаточными и назначил ей реальное лишение свободы сроком на три года, а также штраф в полмиллиона рублей.
Другой участник схемы ранее получил условный срок — 4 года. Он признал вину и пошёл на сотрудничество со следствием. Приговор по делу пока не вступил в законную силу.
