В Тамбове готовятся к паводку: уровень снежного покрова превышает норму вдвое
Вчера, 15:03
В Тамбове началась подготовка к весеннему половодью. По данным Тамбовского гидрометцентра, текущие показатели снежного покрова значительно превышают средние многолетние значения.
Сейчас высота снега составляет 89 сантиметров — это в два раза выше нормы. Содержание воды в снежной массе достигает 161 мм, а глубина промерзания почвы — 34 сантиметра. Такие условия могут повлиять на интенсивность весеннего паводка.
В городской администрации сообщили, что сформирован запас необходимых материалов и техники, проверено оборудование, определены возможные места размещения временных пунктов для жителей на случай подтоплений.
Для горожан подготовлены памятки с рекомендациями по действиям в период половодья. В первой половине марта планируется провести встречи с жителями районов, которые традиционно находятся в зоне повышенного риска.
— На весь период весеннего половодья будет организован мониторинг состояния гидротехнических и мостовых сооружений, расположенных на территории города, — отметили в пресс-службе администрации Тамбова.
Власти призывают жителей внимательно следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.
