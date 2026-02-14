В Тамбове почтили память воинов-афганцев Комментариев: 0



Памятная дата учреждена в знак уважения к соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине во время боевых действий за её пределами. В областном центре такие мероприятия проходят ежегодно. Мемориал, установленный в 2019 году перед учебным корпусом Тамбовского государственного технического университета на улице Мичуринской, хранит имена 96 тамбовчан. Трое из них числятся пропавшими без вести.



Глава Тамбовской области Евгений Первышов, обращаясь к участникам митинга, подчеркнул: «Тамбовская область направила в состав ограниченного контингента более трех тысяч военнослужащих. Каждый из них прошел через тяжелейшие испытания. Опыт ветеранов боевых действий востребован и сейчас. Многие из них продолжили передавать его новым поколениям. В настоящее время боевые традиции с честью продолжают участники специальной военной операции».



В мероприятии приняли участие воины-афганцы из городских и муниципальных округов региона. Многие из них и сегодня продолжают активную общественную деятельность, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи и участвуют в жизни области.



Памятные события прошли и в Музейно-выставочном центре Тамбовской области. 13 февраля здесь состоялся военно-исторический праздник «Выполняли приказ Родины». Посетителям представили личные вещи, фотографии и документы участников афганской войны — Героя Советского Союза Николая Кузнецова и кавалера двух боевых орденов старшего лейтенанта Андрея Борисова. В воскресенье, 15 февраля, в Тамбове у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане в 1979−1989 годах, прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 37-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.Памятная дата учреждена в знак уважения к соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине во время боевых действий за её пределами. В областном центре такие мероприятия проходят ежегодно. Мемориал, установленный в 2019 году перед учебным корпусом Тамбовского государственного технического университета на улице Мичуринской, хранит имена 96 тамбовчан. Трое из них числятся пропавшими без вести.Глава Тамбовской области Евгений Первышов, обращаясь к участникам митинга, подчеркнул: «Тамбовская область направила в состав ограниченного контингента более трех тысяч военнослужащих. Каждый из них прошел через тяжелейшие испытания. Опыт ветеранов боевых действий востребован и сейчас. Многие из них продолжили передавать его новым поколениям. В настоящее время боевые традиции с честью продолжают участники специальной военной операции».В мероприятии приняли участие воины-афганцы из городских и муниципальных округов региона. Многие из них и сегодня продолжают активную общественную деятельность, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи и участвуют в жизни области.Памятные события прошли и в Музейно-выставочном центре Тамбовской области. 13 февраля здесь состоялся военно-исторический праздник «Выполняли приказ Родины». Посетителям представили личные вещи, фотографии и документы участников афганской войны — Героя Советского Союза Николая Кузнецова и кавалера двух боевых орденов старшего лейтенанта Андрея Борисова.



