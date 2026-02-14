В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию Комментариев: 0



По словам руководителя области, новая структура должна задать стандарт качества на рынке коммунальных услуг города. В качестве ориентира предложено рассматривать опыт московского ГБУ «Жилищник».



«Максим Юрьевич, вы подберите, пожалуйста, кто вам еще нужен. Я договорюсь, поедете в Москву, познакомитесь с работой государственных учреждений ГБУ “Жилищник”. Достаточно эффективная служба, выполняет все работы, связанные с содержанием многоквартирного жилого фонда, с капитальным ремонтом и так далее», — сказал Евгений Первышов, обращаясь к главе администрации Тамбова Максиму Косенкову.



Как напоминает «Вердикт», идея создания муниципальной управляющей компании обсуждается в городе не первый год. Ещё в 2017 году с такой инициативой выступал депутат городской Думы Артём Александров. Поводом тогда стали многочисленные жалобы жителей на работу частных управляющих компаний, которые, по мнению критиков, стремились минимизировать затраты, что отражалось на качестве услуг.



В 2023 году тему вновь поднял Максим Косенков. «Некоторые управляющие компании живут в собственном измерении, изыскивают способы уйти от ответственности. Дворы убирать не хотят или делают это, скрипя зубами. Они заигрались!», — говорил он, выступая с ежегодным отчётом в городской Думе.



Инициатива о создании подконтрольной муниципалитету управляющей организации была направлена главе региона Максиму Егорову, однако затем почти на три года исчезла из публичной повестки.



Учредитель издания «Вердикт» Артём Александров отмечает: «Идея создания муниципальной управляющей компании не нова, я еще будучи депутатом неоднократно про это говорил. Не знаю, почему её реализация так долго откладывалась, тут вопросы к городскому руководству. Я думаю, нужно будет разобраться, какая работа была проведена за три года с момента оглашения публичного предложения».



