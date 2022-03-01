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Депутаты подготовили ключевые вопросы Максиму Егорову
Сегодня, 08:57
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Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров вместе с коллегами подготовил и направил врио главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову ряд вопросов связанных с развитием региона.
«Прошло почти пять месяцев с момента назначения Максима Егорова главой администрации Тамбовской области. Первые полгода правления являются важным маркером для руководителя любого уровня, в общественном сознании происходит формирование отношения к новой власти», - заявил Артем Александров.
Вопросы связаны с кадровой политикой в регионе, решением ключевых социально-экономических проблем, развитием жилищно-коммунальной сферы. Например, один из вопросов посвящен повышению доходов жителей региона.
В частности депутат интересуется детальным планом администрации Тамбовской области по созданию новых рабочих мест с достойной заработной платой по направлениям в экономике и муниципалитетам.
«Без новых рабочих мест невозможна оптимальная, производительная занятость трудоспособных граждан. Последние годы мы наблюдаем серьезный отток населения в другие регионы страны», - отмечает депутат.
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