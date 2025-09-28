Новая Дума Тамбова: председателем стал ветеран СВО Кутейников, Косенков сохранил пост главы администрации 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,

Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей 0 Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе 0 Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора 0 Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей 0 Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму 0 Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой 0 Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной

Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове 0 Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени

В Тамбовской области начался поэтапный запуск отопительного сезона 0 В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,

В Тамбове реконструируют торговые ряды и воссоздадут Христорождественский храм 0 В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенской 0 Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,

Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем 0 В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,

В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы 0 Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для

Минкультуры Тамбовской области в 2026 году получит свыше 244 млн рублей федеральных средств 0 В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Ремонт трассы «Тамбов—Пенза» заморожен: комиссия выявила отсутствие техники и рабочих 0 Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок

В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей 0 В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект 0 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.