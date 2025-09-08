В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два претендента 0 В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»

В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый

В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей.

Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова

Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в

Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков

В Тамбове началось разбирательство о том, стоит ли заносить крупного подрядчика ООО «Дормострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стали жалобы «Тамбовавтодора», который в августе расторг сразу все контракты с этой организацией из-за срывов в содержании дорог. Об этом сообщает деловое

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в

Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки

3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

Аэропорт «Тамбов» могут включить в новый федеральный проект

Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в

Тамбов «сжимается»: из города исключили лес у Тригуляя

Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в

КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»

Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.

На Тамбовском «Арбате» завершают благоустройство

В Тамбове завершается благоустройство улицы Коммунальной, которую многие жители называют Тамбовским Арбатом. Глава администрации города сообщил, что здесь уже подключили парковое освещение, а оставшиеся работы можно считать заключительными штрихами. За последние месяцы на улице появились новые

В Тамбове предложили вынести нефтебазу на Астраханской за пределы города

На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов

Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить

С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения

Интрига сохраняется: в Тамбове за места в гордуме борются шесть партий

До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто

Тамбовчанка Оксана Осетрова поборется за премию Тимченко «Человек дела»

Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей

В Тамбове определился застройщик квартала в центре города

Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся

В Тамбове завершается реконструкция фонтана «Дружба народов»

Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном