В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла
Вчера, 20:19
На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов.
По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Основная задача — сократить объёмы захораниваемых отходов на 50% и вовлечь в переработку не менее четверти всех производственных и потребительских отходов.
Сейчас специалисты проводят анализ экономики области, определяют приоритетные направления и виды отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот. Также ведётся сбор информации о предприятиях, занимающихся обработкой, утилизацией и размещением отходов.
Помимо этого, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» ведётся работа по ликвидации накопленного экологического ущерба. В предварительный список объектов для рекультивации до 2030 года вошли бывшая городская свалка на пересечении улиц Авиационной и Бастионной, а также золоотвалы Тамбовской ТЭЦ.
На рекультивацию свалки планируется направить около 200 млн рублей, на ликвидацию золоотвалов — порядка 150 млн. Финансирование проектов будет осуществляться из федерального и областного бюджетов, а точные суммы станут известны после проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.
Фото: Павел Васильев
