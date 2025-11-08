Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета 0 Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла 0 На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла 0 На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик 0 На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих

В Петровском округе подрядчик сорвал сроки строительства Дома культуры — губернатор потребовал завершить объект к Новому году 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей поездки в Петровский округ проверил ход строительства нового Дома культуры, который возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составляет почти 199 млн рублей. Работы на

Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным 0 В Тамбовской областной Думе вновь обсудили ситуацию с ремонтом коллектора на набережной, который уже третий год остаётся одним из самых проблемных объектов города. Как отметили участники заседания комитета по промышленности, строительству, транспорту и развитию предпринимательства, работы

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО 0 В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами

Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря 0 Компания ООО «НСК», выполняющая капитальный ремонт автодороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает деловое издание «Вердикт», подрядчик сорвал установленные сроки и не завершил работы к 1 ноября, как требовалось

Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события 0 Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября. «Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на

Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении подрядчика по модернизации котельных в Тамбовской области 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — одного из крупных подрядчиков по строительству и реконструкции котельных в регионе. Основанием для этого стал иск головной структуры — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о взыскании

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта 0 В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Как сообщает деловое издание «Вердикт», среди участников был и главный редактор издания Алексей Толмачёв, который задал вопрос о стратегии

В Тамбовской области представили нового прокурора региона 0 В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина. В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений

Тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко номинирован на гастрономическую премию «Терки» 0 Известный тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко стал номинантом престижной региональной премии «Терки», которая ежегодно присуждается за вклад и достижения в сфере гастрономии Центрально-Черноземного региона. За плечами Андрея Рыбальченко — 21 год профессионального опыта, членство в Национальной

Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай 0 Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей 0 В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова 0 Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как

Аэропорт «Тамбов» перешёл на осенне-зимнее расписание 0 Аэропорт «Тамбов» начал работу по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года включительно. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этот период сохранены регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Полёты в московский аэропорт Внуково выполняются пять раз в

В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона 0 В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО 0 В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений