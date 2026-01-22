|
Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области.
По итогам встречи было отмечено, что в регионе сохраняется положительная динамика в жилищном строительстве. Несмотря на сложную ситуацию в отрасли, Тамбовская область перевыполнила план по вводу жилья: по итогам года в эксплуатацию введено более 429 тыс. кв. м, что превышает показатели предыдущего года.
Также обсуждалось развитие дорожной инфраструктуры. По словам Евгения Первышова, в ближайшее время регион продолжит работу по приведению дорог в нормативное состояние, включая местную сеть, где сосредоточено наибольшее количество проблемных участков. Реализация этих задач будет вестись при поддержке федерального центра.
Важным итогом визита стало сообщение о предоставлении Тамбовской области казначейского инфраструктурного кредита в размере 917 млн рублей. Полученные средства направят на строительство очистных сооружений.
Кроме того, федеральному вице-премьеру была представлена заявка на реконструкцию центральной части Тамбова. Марат Хуснуллин положительно оценил инициативу и заявил о готовности её поддержать. По информации делового издания «Вердикт», проект связан с реконструкцией городской набережной.
Евгений Первышов выразил благодарность Правительству России и Марату Хуснуллину за внимание к региону и содействие в реализации инфраструктурных проектов.
Фото: Павел Васильев
