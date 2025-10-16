|
В деревне Ахтырка Рассказовского округа полицейские нашли нарколабораторию — изъято 770 г метадона
Сегодня, 10:11
В тихой деревне Ахтырка Рассказовского округа оперативники наркоконтроля обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый — 29-летний местный житель, который, как считают следователи, действовал по указанию куратора из другого региона.
Чтобы наладить «производство», мужчина купил дом и автомобиль, получил оборудование и химикаты. Всё было устроено как настоящий цех: на чердаке — ёмкости с реагентами и весы, на поддонах — готовое наркотическое средство, в комнате — защитные костюмы и разборная лаборатория.
При обыске сотрудники полиции нашли более 770 граммов метадона. Наркотик, по оценке экспертов, предназначался для распространения в регионе.
Подозреваемого задержали при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают, что за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
Фото: УМВД России по Тамбовской области
