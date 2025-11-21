|
Тамбовский турист, впавший в кому на Бали после укуса змеи, скончался
Стали известны трагические подробности истории 32-летнего туриста из Тамбова Андрея Б., который более месяца находился в коме на Бали. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина скончался, несмотря на усилия врачей и попытки российских ведомств организовать его транспортировку домой.
По данным канала, причиной тяжёлого состояния стал укус ядовитой змеи. 14 октября Андрей почувствовал себя плохо, но не придал этому значения, списав недомогание на простуду. Через несколько дней состояние резко ухудшилось: 19 октября он с трудом говорил, перестал узнавать близких и по пути в больницу впал в кому.
Изначально местные врачи заподозрили отравление метанолом, однако анализы не подтвердили присутствия алкоголя или наркотических веществ в крови. Медики обнаружили на руке след укуса, заключив, что причиной тяжёлой интоксикации стал змеиный яд. Андрей провёл на искусственной вентиляции лёгких около месяца, и хотя состояние стабилизировалось, перевозить его в Россию медики не разрешили — риски были слишком высокими.
«Российский Минздрав и консульство всё это время были на связи с семьёй пострадавшего, консультировали индонезийских врачей по вопросу транспортировки. Но, увы, Андрей умер после месяца на аппаратах», — цитирует Mash.
Семье погибшего предстоит оплатить лечение и пребывание в госпитале — сумма составляет 10 млн рублей.
|
