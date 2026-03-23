В Тамбове после жалоб жильцов и проверки прокуратуры обязали устранить затопление канализации
Вчера, 14:02
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке.
Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.
Как установили в прокуратуре Октябрьского района, аварийный участок долгое время не обслуживался. Жители дома направили в обслуживающую организацию 12 обращений, однако должной реакции не последовало.
После этого прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «РКС-Тамбов». Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал компанию провести обследование проблемного участка, проверить состояние сетей и оценить износ насосной станции, при необходимости — провести ремонт или реконструкцию.
На устранение нарушений отведено три месяца после вступления решения суда в силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
Ситуация стала ещё одним примером того, как обращения граждан и вмешательство надзорных органов позволяют решать затяжные коммунальные проблемы.
