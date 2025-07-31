Прокуратура подала в суд на «РКС-Тамбов» из-за подтоплений канализацией в доме на Совхозном переулке Комментариев: 0



Проверка, проведённая прокуратурой, подтвердила, что причиной аварийных ситуаций стала ненадлежащая работа канализационной насосной станции, в результате чего происходят засоры и обратный отток сточных вод в домовые сети. По итогам проверки 30 июля 2025 года в Октябрьский районный суд подано исковое заявление, в котором прокуратура требует обязать «РКС-Тамбов» провести техническое обследование аварийного участка, выполнить теледиагностику каналов, определить степень износа КНС и при необходимости провести её ремонт или реконструкцию.



Как пояснил депутат Артём Александров, обращения по поводу канализационных подтоплений уже поступали и по другим адресам — в частности, на Совхозном переулке, 26 и на Моршанском шоссе, 38Б. Основная причина — сильно изношенная инфраструктура и перегруженность канализационных насосных станций, усугублённые скоплением бытового мусора в трубопроводах.



«Мы в разгар лета, и каждое такое затопление — это риск для здоровья жителей. Сложившаяся ситуация создаёт условия для распространения кишечных инфекций. Нельзя допустить, чтобы целый микрорайон оставался заложником технической неготовности коммунальных служб», — отметил Александров.



В случае удовлетворения иска суд может обязать коммунального оператора не только провести необходимое обследование, но и оперативно приступить к ремонтным мероприятиям. Проблема системной недоработки канализационной инфраструктуры уже не раз поднималась как в городской думе, так и в рамках работы надзорных органов. Ситуация на Совхозном переулке может стать прецедентом для аналогичных исков в других районах города. Прокуратура Октябрьского района Тамбова направила в районный суд иск к ООО «РКС-Тамбов» после многочисленных жалоб жителей дома № 1А по Совхозному переулку на регулярные подтопления подвалов канализационными стоками. Об этом говорится в официальном ответе надзорного органа на запрос депутата городской думы Артёма Александрова.Проверка, проведённая прокуратурой, подтвердила, что причиной аварийных ситуаций стала ненадлежащая работа канализационной насосной станции, в результате чего происходят засоры и обратный отток сточных вод в домовые сети. По итогам проверки 30 июля 2025 года в Октябрьский районный суд подано исковое заявление, в котором прокуратура требует обязать «РКС-Тамбов» провести техническое обследование аварийного участка, выполнить теледиагностику каналов, определить степень износа КНС и при необходимости провести её ремонт или реконструкцию.Как пояснил депутат Артём Александров, обращения по поводу канализационных подтоплений уже поступали и по другим адресам — в частности, на Совхозном переулке, 26 и на Моршанском шоссе, 38Б. Основная причина — сильно изношенная инфраструктура и перегруженность канализационных насосных станций, усугублённые скоплением бытового мусора в трубопроводах., — отметил Александров.В случае удовлетворения иска суд может обязать коммунального оператора не только провести необходимое обследование, но и оперативно приступить к ремонтным мероприятиям. Проблема системной недоработки канализационной инфраструктуры уже не раз поднималась как в городской думе, так и в рамках работы надзорных органов. Ситуация на Совхозном переулке может стать прецедентом для аналогичных исков в других районах города.



