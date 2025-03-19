Проблему подтопления домов в микрорайоне ТЭЦ предложили решать через экологическое ведомство Комментариев: 0



Проблема изучалась разными комиссиями, и все исследования подтверждали наличие воды, уровень которой варьируется от 5 до 80 см в зависимости от сезона. Последнее экспертное заключение, полученное в октябре 2023 года, установило, что причиной затопления является проникновение грунтовых и поверхностных вод через полы подвальных помещений, не имеющих необходимой гидроизоляции. Повреждений в системе водоотведения при этом не зафиксировано.



Эксперты предложили два возможных решения: устройство наружной системы водопонижения с отведением стоков в ливневую канализацию и создание маловодопроницаемых экранов под зданиями за счёт замены водонасыщенного грунта. Однако оба варианта не подпадают под капитальный ремонт и должны финансироваться из средств муниципалитета.



Как отметил председатель комитета ЖКХ Артём Александров, ситуация усугубляется из-за нарушенного естественного русла ручьёв Собачий и Безымянный, зажатых в процессе городской застройки. Он подчеркнул, что без вмешательства региональных властей, в частности — без восстановления природного водного баланса, проблему устранить полностью не удастся.



Депутат Оксана Осетрова предложила рассматривать ситуацию как экологическую проблему, возникшую из-за антропогенного вмешательства. Она подчеркнула, что при согласовании строительных проектов должны проводиться экологические экспертизы, а в данном случае последствия строительства могли быть недооценены. Такой подход может открыть возможность привлечения финансирования по линии природоохранных программ.



Итогом заседания стало решение направить запрос в региональное министерство экологии с целью поиска комплексного решения вопроса на уровне области. На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ вновь обсуждали проблему многолетнего подтопления подвалов многоквартирных домов по улице Энергетиков и Совхозному переулку. Речь идёт о домах № 1 и 3 на Энергетиков и домах № 26 и 26А в переулке, жители которых регулярно жалуются на скопление воды в подвалах.Проблема изучалась разными комиссиями, и все исследования подтверждали наличие воды, уровень которой варьируется от 5 до 80 см в зависимости от сезона. Последнее экспертное заключение, полученное в октябре 2023 года, установило, что причиной затопления является проникновение грунтовых и поверхностных вод через полы подвальных помещений, не имеющих необходимой гидроизоляции. Повреждений в системе водоотведения при этом не зафиксировано.Эксперты предложили два возможных решения: устройство наружной системы водопонижения с отведением стоков в ливневую канализацию и создание маловодопроницаемых экранов под зданиями за счёт замены водонасыщенного грунта. Однако оба варианта не подпадают под капитальный ремонт и должны финансироваться из средств муниципалитета.Как отметил председатель комитета ЖКХ Артём Александров, ситуация усугубляется из-за нарушенного естественного русла ручьёв Собачий и Безымянный, зажатых в процессе городской застройки. Он подчеркнул, что без вмешательства региональных властей, в частности — без восстановления природного водного баланса, проблему устранить полностью не удастся.Депутат Оксана Осетрова предложила рассматривать ситуацию как экологическую проблему, возникшую из-за антропогенного вмешательства. Она подчеркнула, что при согласовании строительных проектов должны проводиться экологические экспертизы, а в данном случае последствия строительства могли быть недооценены. Такой подход может открыть возможность привлечения финансирования по линии природоохранных программ.Итогом заседания стало решение направить запрос в региональное министерство экологии с целью поиска комплексного решения вопроса на уровне области.



