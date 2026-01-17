|
Пенсионеру из Староюрьевского района вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками
Прокуратура Староюрьевского района помогла восстановить права 62-летнего жителя муниципалитета, который пострадал от действий телефонных мошенников.
По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. После этого потерпевшего убедили оформить кредит на сумму более 200 тыс. руб. и перевести деньги на «специальный счёт». Как выяснилось позднее, средства были перечислены на банковскую карту жительницы города Кирова.
Прокуратура Староюрьевского района обратилась в районный суд города Кирова с иском о взыскании неосновательного обогащения с получателя денежных средств. Суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования прокуратуры.
В прокуратуре Тамбовской области сообщили, что исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.
В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,
В книжном магазине «Моя книга» прошла презентация очередного номера «Рассказ-газеты». 2026 год стал для издания юбилейным — газета выходит уже 35 лет. Издание было основано в 1991 году и в первые годы выпускалось тиражом до 90 тыс. экземпляров. Тогда литературная «самиздатовская» пресса вызывала
В Тамбовском районном суде состоялось юбилейное мероприятие, собравшее действующих судей, сотрудников аппарата и ветеранов судебной системы. Торжество прошло в здании суда. Председатель суда Анна Кондакова, открывая мероприятие, подчеркнула важность работы судебных органов для защиты прав граждан
Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в
Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд Московской области к московскому ООО «Стройдомсервис». Сумма требований составляет 101,8 млн руб. Иск заявлен в интересах правительства региона, подробности требований пока не раскрываются. Суд уже принял заявление к производству. В
УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются. По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании
Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех
Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к
Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля. Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также
В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию
Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям. Контракт, подписанный 14
В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое
В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики. Планируется,
Корпорация развития Тамбовской области объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения создаваемой особой экономической зоны. На проектные работы планируется направить 9,8 млн рублей. Контракт предусматривает два этапа. В течение первых 50 дней подрядчику предстоит собрать исходные
Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы. Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни
История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и
Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов. В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и
ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к
Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из