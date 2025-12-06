|
Прокуратура помогла 64-летней тамбовчанке вернуть деньги, переведённые мошенникам
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного инвестиционного проекта» убедил её вложить накопления. Поверив обещаниям о дополнительном заработке, потерпевшая перевела 101 тысячу рублей на указанный банковский счёт. Впоследствии выяснилось, что он принадлежит 19-летнему жителю Нижегородской области, который участвовал в преступной схеме.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Чтобы защитить права пострадавшей, прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счёта. Дзержинский городской суд Нижегородской области требования удовлетворил — с фигуранта будет взыскано 101 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
