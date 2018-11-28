|
В Липецке можно оставить заявку на уборку дворов от снега
Сегодня, 13:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители Липецка могут оставить заявку на уборку дворов и улиц от снега по телефону 522-639. Городская мэрия сообщает, что на борьбу со снежными заносами и гололедицей минувшей ночью вышло 56 единиц спецтехники.
С улиц Липецка вывезено около 900 кубометров снега, израсходовано порядка 98 тонн пескосоляной смеси и 114,5 тонн соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. В уборке придомовых территорий задействовано порядка 200 дворников.
В ближайшие сутки Липецк снова ждет сильный снегопад. Ночью 5 декабря столбик термометра опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.