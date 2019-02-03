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В Липецке откроют Leroy Merlin
Сегодня, 09:51
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и представители торговой сети Leroy Merlin заключили соглашение о строительстве гипермаркета в Липецке. Компания специализируется на продаже строительных материалов, инструментов, электротоваров, предметов интерьера. Как сообщает обладминистрация, магазин площадью 17 тыс кв. метров разместится рядом с микрорайоном "Елецкий".
Предполагается, что строительство начнётся во втором квартале 2019 года. Сейчас ведутся проектные работы. Потребуется и развитие инфраструктуры. Так, существующая транспортная развязка не может обеспечить подъезд к гипермаркету со всех сторон. Необходимо строительство кольцевой дороги вокруг микрорайона. Представители Leroy Merlin рассчитывают на поддержку областной администрации. Получить необходимые разрешительные документы компания намерена в мае. Работы могут начаться уже в июне, чтобы в конце года магазин мог принять первых посетителей.
Открытие такого большого торгового центра даст городу новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. «Мы рады сотрудничеству с крупнейшей компанией, надеемся на дальнейшее расширение взаимовыгодных отношений», - отметил Игорь Артамонов. Как рассказал директор по региональному развитию сети Leroy Merlin Риккардо Чиралли, наш город - умный, перспективный, в нем заложен огромный потенциал.
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