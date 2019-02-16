Липецкий депутат Михаил Захаров скрывается за границей Комментариев: 0 Депутату Липецкого облсовета Михаилу Захарову заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства. Соответствующее сообщение 18 февраля было опубликовано Следственными органами СУ СК России по Липецкой области. Корреспондентам ИА "Тамбов-информ" не удалось дозвониться до Михаила Захарова.



Как сообщалось ранее, по данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и бывший гендиректор организации Сергей Тонких, договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Эксстроймаш» и дольщикам, с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота ОАО «Эксстроймаш» привели к невозможности завершения строительства четырех многоэтажек, сдача в эксплуатацию которых планировалась еще в 2017-2018 годах, но до сих пор находятся в разной степени готовности. Потерпевшими по уголовному делу уже признаны 1737 липчанин.



В связи с тем, что Захаров на следственные действия не явился и в настоящее время находится за пределами РФ, он объявлен в федеральный розыск. Уже в ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать перед судом об избрании заочно ему меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствием наложен арест на имущество ОАО «Эксстроймаш» стоимостью почти 200 миллионов рублей.



Михаил Захаров родился в Липецке. Окончил Липецкий государственный технический университет, инженер-строитель. С 2007 года директор управления ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой». С 2011 года по настоящее время - председатель Совета директоров ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М». 4 декабря 2011 года был избран депутатом областного Совета пятого созыва по избирательному округу №11. 18 сентября 2016 года вновь избран депутатом Липецкого областного Совета по избирательному округу №11. Член фракции "Единая Россия".

Депутату Липецкого облсовета Михаилу Захарову заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства. Соответствующее сообщение 18 февраля было опубликовано Следственными органами СУ СК России по Липецкой области. Корреспондентам ИА "Тамбов-информ" не удалось дозвониться до Михаила Захарова.Как сообщалось ранее, по данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и бывший гендиректор организации Сергей Тонких, договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Эксстроймаш» и дольщикам, с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота ОАО «Эксстроймаш» привели к невозможности завершения строительства четырех многоэтажек, сдача в эксплуатацию которых планировалась еще в 2017-2018 годах, но до сих пор находятся в разной степени готовности. Потерпевшими по уголовному делу уже признаны 1737 липчанин.В связи с тем, что Захаров на следственные действия не явился и в настоящее время находится за пределами РФ, он объявлен в федеральный розыск. Уже в ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать перед судом об избрании заочно ему меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствием наложен арест на имущество ОАО «Эксстроймаш» стоимостью почти 200 миллионов рублей.



