Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ Комментариев: 0



Комплексное исследование позволяет оценить российские регионы с точки зрения потенциала для так называемых «ответственных инвестиций», которые становятся популярным направлением на международных финансовых рынках. Составители рейтинга – агентство Expert RA – проанализировали показатели загрязнения окружающей среды и формирования отходов, показатели бедности, нехватки школ, младенческой смертности, преступности, а также качество государственного управления.



В частности, результаты оценки экологических рисков показывают, что в Липецкой области доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ составляет более 80%. А на мусороперерабатывающие и сортирующие заводы вывозится почти 60% твердых коммунальных отходов, что значительно выше по сравнению с другими регионами.



Для субъектов РФ тема «ответственных инвестиций» важна с точки зрения работы с иностранными инвесторами, подчеркивают составители рейтинга. Крупные западные компании постепенно внедряют требования проведения аудита по стандартам ESG (environmental, social and governance) при выборе поставщиков и партнеров. Региональная администрация является ключевым контрагентом при размещении производства, и оценка экологических, социальных и управленческих рисков становится все актуальнее при принятии итогового решения о локализации.



Врио главы региона Игорь Артамонов в своем инвестиционном послании заявил: «Мы формируем новую стратегию развития Липецкой области. Чтобы быть успешными нам всем придется меняться. Мы начинаем изменения с себя! С запуска изменений в системе государственного и муниципального управления региона, с приобретения новых компетенций, внедрения lean-технологий в работу органов власти». Липецкая область заняла шестое место в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ, а также уровень решения соответствующих проблем, сообщает обладминистрация.Комплексное исследование позволяет оценить российские регионы с точки зрения потенциала для так называемых «ответственных инвестиций», которые становятся популярным направлением на международных финансовых рынках. Составители рейтинга – агентство Expert RA – проанализировали показатели загрязнения окружающей среды и формирования отходов, показатели бедности, нехватки школ, младенческой смертности, преступности, а также качество государственного управления.В частности, результаты оценки экологических рисков показывают, что в Липецкой области доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ составляет более 80%. А на мусороперерабатывающие и сортирующие заводы вывозится почти 60% твердых коммунальных отходов, что значительно выше по сравнению с другими регионами.Для субъектов РФ тема «ответственных инвестиций» важна с точки зрения работы с иностранными инвесторами, подчеркивают составители рейтинга. Крупные западные компании постепенно внедряют требования проведения аудита по стандартам ESG (environmental, social and governance) при выборе поставщиков и партнеров. Региональная администрация является ключевым контрагентом при размещении производства, и оценка экологических, социальных и управленческих рисков становится все актуальнее при принятии итогового решения о локализации.Врио главы региона Игорь Артамонов в своем инвестиционном послании заявил: «Мы формируем новую стратегию развития Липецкой области. Чтобы быть успешными нам всем придется меняться. Мы начинаем изменения с себя! С запуска изменений в системе государственного и муниципального управления региона, с приобретения новых компетенций, внедрения lean-технологий в работу органов власти».



