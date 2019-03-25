Липчане представили инвестиционной потенциал области в Австрии Комментариев: 0



Особая экономическая зона «Липецк» - одна из двух наиболее успешных зон, созданных в России. За 14 лет работы здесь зарегистрировано 65 резидентов из 16 стран с объемом заявленных инвестиций более 2,7 млрд. евро. Создано свыше 5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Фото обладминистрации

Липецкая область является в России одним из лидеров по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. Половина валового регионального продукта формируется в промышленном секторе области, насчитывающем более 2 тыс. предприятий. Из них свыше 120 созданы за последние 20 лет, в том числе с участием иностранных инвестиций.



Предприятия области производят продукции на сумму более 12 млрд. евро ежегодно. Это, в частности, четверть мирового объема слябов, более 20% российской стали и другой металлической продукции, которая поставляется в большинство регионов России и 70 стран мира. Кроме того, регион поставляет 30% российской «белой техники» – холодильников, морозильников и стиральных машин.



По объему экспорта регион занимает третье место среди субъектов Центральной России и 14 строчку – в Российской Федерации. В 2018-м объем экспорта вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 5,2 млрд. евро. Липецкая делегация в Вене приняла участие в пленарном заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в рамках Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.Особая экономическая зона «Липецк» - одна из двух наиболее успешных зон, созданных в России. За 14 лет работы здесь зарегистрировано 65 резидентов из 16 стран с объемом заявленных инвестиций более 2,7 млрд. евро. Создано свыше 5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.Липецкая область является в России одним из лидеров по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. Половина валового регионального продукта формируется в промышленном секторе области, насчитывающем более 2 тыс. предприятий. Из них свыше 120 созданы за последние 20 лет, в том числе с участием иностранных инвестиций.Предприятия области производят продукции на сумму более 12 млрд. евро ежегодно. Это, в частности, четверть мирового объема слябов, более 20% российской стали и другой металлической продукции, которая поставляется в большинство регионов России и 70 стран мира. Кроме того, регион поставляет 30% российской «белой техники» – холодильников, морозильников и стиральных машин.По объему экспорта регион занимает третье место среди субъектов Центральной России и 14 строчку – в Российской Федерации. В 2018-м объем экспорта вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 5,2 млрд. евро.



