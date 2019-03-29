Ректор рязанского университета стал фигурантом уголовного дела Комментариев: 0



По данным следствия, в апреле 2018 года руководитель РГУ имени С.А. Есенина, стремясь обеспечить положительный результат предстоящей государственной аккредитации Рособрнадзором, действуя вопреки интересам службы, решил использовать в качестве представительских расходов для приёма указанной комиссии бюджетные средства, выделенные на премирование работников. С этой целью по распоряжению руководителя за счет бюджетных средств фонда оплаты труда фиктивно был премирован ряд сотрудников университета. Фактически же, выданные в качестве премии денежные средства, были использованы руководителем вуза и его подчиненной по личному усмотрению. Всего на основании изданного приказа о поощрении работников университета было незаконно потрачено более одного миллиона рублей, в результате чего причинен материальный ущерб и существенно нарушены охраняемые законом интересы государства в лице РГУ имени С.А. Есенина.



По подозрению в соучастии в мошенничестве задержана и помещена в изолятор временного содержания проректор университета, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к неправомерному расходованию бюджетных средств, и приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного ущерба. Рязань шокирована и активно обсуждает возбуждение уголовного дела в отношении ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой. Как сообщили в Следственном комитете, в отношении руководства университета возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По данным следствия, в апреле 2018 года руководитель РГУ имени С.А. Есенина, стремясь обеспечить положительный результат предстоящей государственной аккредитации Рособрнадзором, действуя вопреки интересам службы, решил использовать в качестве представительских расходов для приёма указанной комиссии бюджетные средства, выделенные на премирование работников. С этой целью по распоряжению руководителя за счет бюджетных средств фонда оплаты труда фиктивно был премирован ряд сотрудников университета. Фактически же, выданные в качестве премии денежные средства, были использованы руководителем вуза и его подчиненной по личному усмотрению. Всего на основании изданного приказа о поощрении работников университета было незаконно потрачено более одного миллиона рублей, в результате чего причинен материальный ущерб и существенно нарушены охраняемые законом интересы государства в лице РГУ имени С.А. Есенина.По подозрению в соучастии в мошенничестве задержана и помещена в изолятор временного содержания проректор университета, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к неправомерному расходованию бюджетных средств, и приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного ущерба.



