Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции Комментариев: 0



Дальше только хуже…

За последний год почти 20% семей Тамбовской области отмечают ухудшение качества питания. Стоимость минимального набора продуктов питания - 3,3 тыс. руб. в месяц, или по 36 руб. на один «плотненький» приём пищи. Бедные семьи, чтобы удержаться на уровне физиологического выживания, спасаются за счёт выращивания овощей и фруктов, 60% из них не могут позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой через день.



По официальной статистике, денежные доходы населения Тамбовской области составляют в среднем - 24 тыс. руб. в месяц. Другие цифры приводит аналитическое агентство «Риа Рейтинг» - 18 тыс. руб., при этом получает заработную плату в районе 10 тыс. руб. каждый пятый житель региона. Заработком не вполне удовлетворены более 50% работающих в Тамбовской области, надежностью работы не удовлетворены около 40%. В таких условиях не приходится говорить об уверенности в завтрашнем дне, если только речь не идёт о социальном дне, из которого выбраться практически нереально. Значительная часть тамбовчан занимается подневольной работой ради выживания, морально не удовлетворены работой – 40%, поэтому смысл подобной жизни (точнее, выживания) очень туманен, многие находят ответы в алкоголе или наркотиках. В Тамбовской области в 2016 г. умерло по причинам, обусловленным алкоголем, 573 человека, в том числе от алкогольной кардиомиопатии - 315 человек, от алкогольной болезни печени - 101 человек.



Откровенно говоря, радужных перспектив в рамках современного российского капитализма у нищих семей нет, они и дальше будут плодить нищету, ведь у них нет связей и возможностей нормально устроить своих детей. Еще можно передать по наследству полученное в советское время жилье или дачный земельный участок, но через некоторое время советское наследие останется лишь в истории.



Количество бедных выросло на 30 тыс. человек

Портрет современного бедного – семейный человек трудоспособного возраста, имеющий постоянную низкооплачиваемую занятость. Необязательно, что человек лодырь, работодатели вне зависимости от сферы деятельности держат размер заработной платы практически на одном уровне. Для Тамбова это 15-17 тыс. руб., куда не ткнись – везде засада. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, около 60% всех бедных семей в России - семьи с детьми. По данным аналитического центра Правительства РФ, сегодня в стране более 10 млн. работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и для своей семьи.



Низкая платежеспособность работающих бедных ограничивает потребительский спрос с их стороны, что является сдерживающим фактором для экономического развития, работяги не могут покупать продукты, которые они производят, капиталисты сами себя загоняют в угол. Наличие такого явления – работающие бедные – в значительной мере связано с государственной политикой в области оплаты труда, размер МРОТ не отвечает здравому смыслу. По данным ОЭСР, в странах с близким уровнем ВВП на душу населения среднегодовая реальная минимальная заработная плата в постоянных ценах составила в 2016 году в Латвии — 7830 долл., в Турции — 12 075 долл., в Российской Федерации - 3199 долл.



По объему платных услуг Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей Центрально-Черноземного региона, многим семьям хватает денег лишь на скудный продуктовый паёк. В соседних областях ситуация получше, но кардинально не отличается. Последние два года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе увеличивается и сейчас составляет 120 тыс. человек, в 2013 г. бедняков было меньше – 90 тыс. Индекс Джини в нашем регионе приближается к 0,4(это уровень некоторых африканских государств). Коэффициент формируется по формуле, в том числе за счет, следующий показателей: население и их доходы, число домохозяйств и их доходы, изменяется от 0 до 1, чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп лиц. В 1990-е годы советского времени он составлял 0,25, аналогичные показатели сейчас в странах Скандинавии, где наименьшее социальное расслоение.



Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции, как и рейтинги отдельных чиновников. Рейтинг руководителей любого уровня должен зависеть от благосостояния и удовлетворенности граждан, а не от мифических оценок экспертов или дутых цифр.



Артем Александров Посещая продовольственные магазины, можно воочию увидеть масштабы социального расслоения современного российского общества. Пенсионеры, молодые семьи с детьми да и люди среднего возраста внимательно выбирают продуктовые суррогаты в красивых обертках (к примеру, вместо сливочного масла – маргарин, вместо мяса – продукты из отходов мясного производства и хлебобулочные изделия с примесями фуражного зерна), которые они себе могут позволить купить на нищенские доходы.За последний год почти 20% семей Тамбовской области отмечают ухудшение качества питания. Стоимость минимального набора продуктов питания - 3,3 тыс. руб. в месяц, или по 36 руб. на один «плотненький» приём пищи. Бедные семьи, чтобы удержаться на уровне физиологического выживания, спасаются за счёт выращивания овощей и фруктов, 60% из них не могут позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой через день.По официальной статистике, денежные доходы населения Тамбовской области составляют в среднем - 24 тыс. руб. в месяц. Другие цифры приводит аналитическое агентство «Риа Рейтинг» - 18 тыс. руб., при этом получает заработную плату в районе 10 тыс. руб. каждый пятый житель региона. Заработком не вполне удовлетворены более 50% работающих в Тамбовской области, надежностью работы не удовлетворены около 40%. В таких условиях не приходится говорить об уверенности в завтрашнем дне, если только речь не идёт о социальном дне, из которого выбраться практически нереально. Значительная часть тамбовчан занимается подневольной работой ради выживания, морально не удовлетворены работой – 40%, поэтому смысл подобной жизни (точнее, выживания) очень туманен, многие находят ответы в алкоголе или наркотиках. В Тамбовской области в 2016 г. умерло по причинам, обусловленным алкоголем, 573 человека, в том числе от алкогольной кардиомиопатии - 315 человек, от алкогольной болезни печени - 101 человек.Откровенно говоря, радужных перспектив в рамках современного российского капитализма у нищих семей нет, они и дальше будут плодить нищету, ведь у них нет связей и возможностей нормально устроить своих детей. Еще можно передать по наследству полученное в советское время жилье или дачный земельный участок, но через некоторое время советское наследие останется лишь в истории.Портрет современного бедного – семейный человек трудоспособного возраста, имеющий постоянную низкооплачиваемую занятость. Необязательно, что человек лодырь, работодатели вне зависимости от сферы деятельности держат размер заработной платы практически на одном уровне. Для Тамбова это 15-17 тыс. руб., куда не ткнись – везде засада. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, около 60% всех бедных семей в России - семьи с детьми. По данным аналитического центра Правительства РФ, сегодня в стране более 10 млн. работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и для своей семьи.Низкая платежеспособность работающих бедных ограничивает потребительский спрос с их стороны, что является сдерживающим фактором для экономического развития, работяги не могут покупать продукты, которые они производят, капиталисты сами себя загоняют в угол. Наличие такого явления – работающие бедные – в значительной мере связано с государственной политикой в области оплаты труда, размер МРОТ не отвечает здравому смыслу. По данным ОЭСР, в странах с близким уровнем ВВП на душу населения среднегодовая реальная минимальная заработная плата в постоянных ценах составила в 2016 году в Латвии — 7830 долл., в Турции — 12 075 долл., в Российской Федерации - 3199 долл.По объему платных услуг Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей Центрально-Черноземного региона, многим семьям хватает денег лишь на скудный продуктовый паёк. В соседних областях ситуация получше, но кардинально не отличается. Последние два года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе увеличивается и сейчас составляет 120 тыс. человек, в 2013 г. бедняков было меньше – 90 тыс. Индекс Джини в нашем регионе приближается к 0,4(это уровень некоторых африканских государств). Коэффициент формируется по формуле, в том числе за счет, следующий показателей: население и их доходы, число домохозяйств и их доходы, изменяется от 0 до 1, чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп лиц. В 1990-е годы советского времени он составлял 0,25, аналогичные показатели сейчас в странах Скандинавии, где наименьшее социальное расслоение.Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции, как и рейтинги отдельных чиновников. Рейтинг руководителей любого уровня должен зависеть от благосостояния и удовлетворенности граждан, а не от мифических оценок экспертов или дутых цифр.Артем Александров



