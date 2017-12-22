Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable! Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции » Тамбов-информ – новости Тамбова и Тамбовской области, погода, каталог
Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ

Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов

Тамбовская сетевая компания за год закупила семь люксовых иномарок

На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан

В Тамбове снова могут возникнуть проблемы с уборкой дворовых территорий

Тамбовская область – одна из самых счастливых в ЦФО

Историки требуют исправить две ошибки в названии улицы Боборыкина

Внесены изменения в региональный перечень гайд-парков

Повышение расценок объяснили стремлением сохранить кадры и стимулировать врачей

Подарок для тамбовчан за 2,5 млрд. рублей

В Тамбове на улице Носовской изменилась организация движения

» » » Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции

Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции

Сегодня, 09:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позицииПосещая продовольственные магазины, можно воочию увидеть масштабы социального расслоения современного российского общества. Пенсионеры, молодые семьи с детьми да и люди среднего возраста внимательно выбирают продуктовые суррогаты в красивых обертках (к примеру, вместо сливочного масла – маргарин, вместо мяса – продукты из отходов мясного производства и хлебобулочные изделия с примесями фуражного зерна), которые они себе могут позволить купить на нищенские доходы.

Дальше только хуже…
За последний год почти 20% семей Тамбовской области отмечают ухудшение качества питания. Стоимость минимального набора продуктов питания - 3,3 тыс. руб. в месяц, или по 36 руб. на один «плотненький» приём пищи. Бедные семьи, чтобы удержаться на уровне физиологического выживания, спасаются за счёт выращивания овощей и фруктов, 60% из них не могут позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой через день.

По официальной статистике, денежные доходы населения Тамбовской области составляют в среднем - 24 тыс. руб. в месяц. Другие цифры приводит аналитическое агентство «Риа Рейтинг» - 18 тыс. руб., при этом получает заработную плату в районе 10 тыс. руб. каждый пятый житель региона. Заработком не вполне удовлетворены более 50% работающих в Тамбовской области, надежностью работы не удовлетворены около 40%. В таких условиях не приходится говорить об уверенности в завтрашнем дне, если только речь не идёт о социальном дне, из которого выбраться практически нереально. Значительная часть тамбовчан занимается подневольной работой ради выживания, морально не удовлетворены работой – 40%, поэтому смысл подобной жизни (точнее, выживания) очень туманен, многие находят ответы в алкоголе или наркотиках. В Тамбовской области в 2016 г. умерло по причинам, обусловленным алкоголем, 573 человека, в том числе от алкогольной кардиомиопатии - 315 человек, от алкогольной болезни печени - 101 человек.

Откровенно говоря, радужных перспектив в рамках современного российского капитализма у нищих семей нет, они и дальше будут плодить нищету, ведь у них нет связей и возможностей нормально устроить своих детей. Еще можно передать по наследству полученное в советское время жилье или дачный земельный участок, но через некоторое время советское наследие останется лишь в истории.

Количество бедных выросло на 30 тыс. человек
Портрет современного бедного – семейный человек трудоспособного возраста, имеющий постоянную низкооплачиваемую занятость. Необязательно, что человек лодырь, работодатели вне зависимости от сферы деятельности держат размер заработной платы практически на одном уровне. Для Тамбова это 15-17 тыс. руб., куда не ткнись – везде засада. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, около 60% всех бедных семей в России - семьи с детьми. По данным аналитического центра Правительства РФ, сегодня в стране более 10 млн. работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и для своей семьи.

Низкая платежеспособность работающих бедных ограничивает потребительский спрос с их стороны, что является сдерживающим фактором для экономического развития, работяги не могут покупать продукты, которые они производят, капиталисты сами себя загоняют в угол. Наличие такого явления – работающие бедные – в значительной мере связано с государственной политикой в области оплаты труда, размер МРОТ не отвечает здравому смыслу. По данным ОЭСР, в странах с близким уровнем ВВП на душу населения среднегодовая реальная минимальная заработная плата в постоянных ценах составила в 2016 году в Латвии — 7830 долл., в Турции — 12 075 долл., в Российской Федерации - 3199 долл.

По объему платных услуг Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей Центрально-Черноземного региона, многим семьям хватает денег лишь на скудный продуктовый паёк. В соседних областях ситуация получше, но кардинально не отличается. Последние два года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе увеличивается и сейчас составляет 120 тыс. человек, в 2013 г. бедняков было меньше – 90 тыс. Индекс Джини в нашем регионе приближается к 0,4(это уровень некоторых африканских государств). Коэффициент формируется по формуле, в том числе за счет, следующий показателей: население и их доходы, число домохозяйств и их доходы, изменяется от 0 до 1, чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп лиц. В 1990-е годы советского времени он составлял 0,25, аналогичные показатели сейчас в странах Скандинавии, где наименьшее социальное расслоение.

Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции, как и рейтинги отдельных чиновников. Рейтинг руководителей любого уровня должен зависеть от благосостояния и удовлетворенности граждан, а не от мифических оценок экспертов или дутых цифр.

Артем Александров
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовщина опустилась в рейтинге качества жизни

Дефицит под видом изобилия

Цена минимального набора продуктов питания выросла на 23%

Топ 5 стран с самой не- и доступной жилой недвижимостью

Сколько бедных людей в богатой России?

Количество бедных граждан в РФ уменьшается

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей

Сегодня, 17:28
0
Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тамбовские коммунальные системы», с требованием о взыскании задолженности по договору аренды городской инфраструктуры и иных объектов, связанных с деятельностью водоканала. Общая сумма задолженности по нескольким

В Ржаксинском районе продолжается ремонт учреждений сферы здравоохранения

Сегодня, 09:51
0
В 2015–2017 годах в рамках программы модернизации здравоохранения области за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования в Ржаксинском районе продолжается ремонт здания поликлиники.

Произошел несчастный случай на ООО «КЗНМ»

Сегодня, 09:48
0
На ООО «КЗНМ» произошел тяжелый несчастный случай. В цехе основного производства синтепона произошел сбой технологического процесса производства.

Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции

Сегодня, 09:45
0
Посещая продовольственные магазины, можно воочию увидеть масштабы социального расслоения современного российского общества.

Суд подтвердил факт сговора АО «ВМК» и городской больницы города Котовска

Сегодня, 08:49
0
После многолетних разбирательств 20 декабря 2017 года Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения Тамбовского УФАС России о сговоре АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» на рынке похоронных услуг города Котовска.

В Тамбове открылась новогодняя поляна

Сегодня, 08:23
0
Вчера на площади у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась новогодняя поляна, с 23 декабря по 7 января тамбовские Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей в своей резиденции.

Зарплаты растут быстрее плановых показателей

22 декабря 2017
0
На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма.

Состоялось итоговое заседание фракции «Единая Россия» в областной Думе

22 декабря 2017
0
21 декабря состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в областной Думе. В нем приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ

21 декабря 2017
0
Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики опубликовал рейтинг развития медиасферы в стране.

Команда кирсановского «Кристалла» выполнила и перевыполнила нормативы ГТО

21 декабря 2017
0
Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России.

В 2018 году в Тамбовской области пройдет более 60 масштабных мероприятий

21 декабря 2017
0
В Тамбове прошла презентация Календаря событий Тамбовской области.

Комитет городской Думы отказался принимать бюджет на 2018 год

21 декабря 2017
0
Депутаты, входящие в комитет Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями отказались согласовывать бюджет на 2018 год предложенный администрацией города Тамбова.

Коллекция одежды из мусорных пакетов

21 декабря 2017
0
В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области.

Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу

21 декабря 2017
0
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков.

Сергей Кириенко высоко оценил благоустройство в Тамбовской области

21 декабря 2017
0
Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел селекторное совещание о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тамбовские студенты заявили о поддержке Владимиру Путину

20 декабря 2017
0
В городе Тамбове студенты открыли штаб в поддержку Владимира Путина. Идея принадлежит студенту из ТГТУ, который призвал своих коллег поддержать действующего Президента РФ за вклад, который он сделал для каждого причастного к молодёжным движениям.

В шести школах города объявлен карантин

20 декабря 2017
0
В Тамбовской области за последнюю неделю было зарегистрировано больше пяти тысяч случаев заболевания острой респираторной инфекцией и гриппом, из них в Тамбове зарегистрировано 2619 случаев.

Тамбовского осетра освятили святой водой

20 декабря 2017
0
Рыбную ферму «Тамбовский осетр», которую возглавляет Алексей Бородин, освятили.

В Тамбовской области растет заболеваемость туберкулезом

20 декабря 2017
0
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тамбовской области остаётся напряжённой.

В Тамбове остановились троллейбусы

19 декабря 2017
0
Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение.

Начала работу «горячая линия» с избирателями

19 декабря 2017
0
Совместно с Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека избирательная комиссия запустила «горячую линию» с избирателями.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги