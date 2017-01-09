Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО Комментариев: 0

Тамбовская область заняла последнее место по уровню зарплат чиновников в ЦФО. Средний тамбовский чиновник получает 32070 рублей в месяц, сообщает



На первом месте по уровню зарплаты находится Москва, где госслужащие получают в среднем 70 489 руб. в месяц. На втором месте Подмосковье, где чиновничьи зарплаты составляют порядка 60 907 руб. Третье место у Тульской области, где оклады госслужащих в среднем равны 54 068 руб. Чиновники Ярославской области, которые получают приблизительно по 49 527 руб. в месяц, оказались на четвертом месте в ЦФО. Совсем немного отстают от них госслужащие Калужской области, которые получают в месяц 49 511 руб.



Отметим, что зарплата тамбовских чиновников значительно превышает среднестатистические доходы жителей региона. По данным 22734,3 рубля. При этом размер реальной среднемесячной заработной платы в октябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 1,5%. Тамбовская область заняла последнее место по уровню зарплат чиновников в ЦФО. Средний тамбовский чиновник получаетв месяц, сообщает «Клуб Регионов» На первом месте по уровню зарплаты находится Москва, где госслужащие получают в среднем 70 489 руб. в месяц. На втором месте Подмосковье, где чиновничьи зарплаты составляют порядка 60 907 руб. Третье место у Тульской области, где оклады госслужащих в среднем равны 54 068 руб. Чиновники Ярославской области, которые получают приблизительно по 49 527 руб. в месяц, оказались на четвертом месте в ЦФО. Совсем немного отстают от них госслужащие Калужской области, которые получают в месяц 49 511 руб.Отметим, что зарплата тамбовских чиновников значительно превышает среднестатистические доходы жителей региона. По данным Тамбовстата , в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила. При этом размер реальной среднемесячной заработной платы в октябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 1,5%.



