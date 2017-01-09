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Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО
Вчера, 11:54
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Тамбовская область заняла последнее место по уровню зарплат чиновников в ЦФО. Средний тамбовский чиновник получает 32070 рублей в месяц, сообщает «Клуб Регионов».
На первом месте по уровню зарплаты находится Москва, где госслужащие получают в среднем 70 489 руб. в месяц. На втором месте Подмосковье, где чиновничьи зарплаты составляют порядка 60 907 руб. Третье место у Тульской области, где оклады госслужащих в среднем равны 54 068 руб. Чиновники Ярославской области, которые получают приблизительно по 49 527 руб. в месяц, оказались на четвертом месте в ЦФО. Совсем немного отстают от них госслужащие Калужской области, которые получают в месяц 49 511 руб.
Отметим, что зарплата тамбовских чиновников значительно превышает среднестатистические доходы жителей региона. По данным Тамбовстата, в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля. При этом размер реальной среднемесячной заработной платы в октябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 1,5%.
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