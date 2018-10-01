Главой сельсовета в Тамбовской области переизбрана дама с судимостью за хулиганство 0 Главой Большержаксинского сельсовета Тамбовской области переизбрана действующая глава сельсовета Наталия Ивашенцева, которая имеет судимость за хулиганство (ч.1 ст. 206 УК РСФСР).

В Тамбове, как и в Чечне, самые благоустроенные дворы 0 По итогам мониторинга министерства строительства и ЖКХ РФ Тамбовская область входит в число лучших регионов России по выполнению программы «Формирование комфортной городской среды».

На хлебозаводе умер слесарь 0 На ОАО «Тамбовский хлебозавод» произошел несчастный случай.

На Покровской ярмарке приготовят похлебку по-тамбовски 0 С 12 по 14 октября в Тамбове пройдет традиционная Покровская ярмарка.

Кирсановские полицейские раскрыли омерзительную кражу 0 29 сентября в дежурную часть полиции МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о краже на улице Красноармейской.

Путин назначил в Липецкую область варяга из Сбербанка 0 Москва не нашла достойных кандидатов на пост губернатора Липецкой области в самом регионе. По замыслу советников Путина и самого президента для липчан лучшим губернатором будет вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.

Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых» 0 Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет.

Александр Широков возглавит Тамбовский районный совет депутатов 0 На первом заседании нового созыва Тамбовского районного Совета народных депутатов председателем представительного органа был избран Александр Широков.

Возобновлены ремонтные работы по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове 0 В настоящее время подрядная организация возобновила ремонтные работы асфальтового покрытия по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове на участке от улицы Северной до Моршанского шоссе.

С полей Русагро похитили гербициды на 60 тысяч рублей 0 Жердевские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего гирбицида. 25 августа неизвестный злоумышленник в Жердевском районе неподалеку от села Питим с поля ООО «Русагро» похитил 8 канистр с гирбицидом «Спрут Экстра».

В Тамбове грузовик задавил пенсионерку 0 В Тамбове 1 октября на улице Рылеева в районе дома № 61 водитель грузовика «ГАЗ-27901», осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Липецкий оппозиционный депутат отстоял право на свободу слова в суде 0 Липецкий суд отказал региональному заксобранию в иске о защите чести и достоинства к депутату Олегу Хомутинникову, сотрудничающему с «Открытой Россией».

В Липецкой области может смениться губернатор 0 Губернатор Липецкой области Олег Королев может в ближайшее время уйти в отставку после 20 лет работы на посту губернатора. При Королеве региону удалось диверсифицировать экономику, снизив доходы от металлургии в два раза. В Липецкой особой экономической зоне работают 22 крупных предприятия.

После имиджевых потерь воронежский вице-губернатор уйдет в отставку 0 Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, получивший 23 оклада после выхода на пенсию, а потом восстановленный на работе, уйдет в отставку по собственному желанию. Кроме того, чиновник будет получать надбавки к пенсии в размере 75% к пенсии.

В Мичуринске сгорел пассажирский автобус 0 Сегодня в Мичуринске произошло ЧП, дотла сгорел пассажирский автобус «ПАЗ», к счастью обошлось без жертв.

В Тамбовской области бешенство выявляют уже у верблюдов 0 За год число случаев бешенства на территории Тамбовской области возросло в 11 раз.

Играй гармонь в Сампурском районе 0 В Сампурском районе прошел межмуниципальный фестиваль гармонистов.

Жителей области ожидает потепление 0 По информации синоптиков начало октября для жителей Тамбовской области будет достаточно теплым.

Мама с сыном отравились угарным газом в Гавриловском районе 0 Наступившие холода открывают ужасную статистику гибели людей от отравлений угарным газом. 29 сентября трагедия произошла в Гавриловском районе Тамбовской области, где мужчина нашел без сознания 33-летнюю жену и 11-летнего сына.

Краеведческий диктант в Тамбове писали 100 человек 0 В Тамбове 29 сентября впервые состоялся краеведческий диктант, в котором приняли участие около 100 человек. На выполнение заданий по истории и литературе Тамбовщины отводилось 40 минут, но многие справились досрочно. Итоги краеведческого диктанта будут подведены 4 октября.