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Главой сельсовета в Тамбовской области переизбрана дама с судимостью за хулиганство
Сегодня, 10:00
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Главой Большержаксинского сельсовета Тамбовской области переизбрана действующая глава сельсовета Наталия Ивашенцева, которая имеет судимость за хулиганство (ч.1 ст. 206 УК РСФСР). 29 января 2016 года Ивашенцева была избрана тайным голосованием из числа депутатов, её полномочия заканчивались в сентябре 2018 года.
Главу Большержаксинского сельсовета избирают из числа депутатов сельсовета. Выборы в сельсовет состоялись 9 сентября 2018 года. В сельсовет было избрано 7 депутатов, среди них пять единороссов и два самовыдвиженца. Среди единороссов числится и глава сельсовета Наталия Ивашенцева, которая имеет судимость за хулиганство. Кроме того, среди избранных депутатов сельсовета числится Сергей Ивашенцев, который по основному месту работы является главой КФХ.
Это не последний Ивашенцев среди «элиты» Ржаксинского района. Начальником отдела ЗАГС администрации района является Ивашенцева С.Е.
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