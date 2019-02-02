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На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Вчера, 08:02
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В течение 2018 года эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной. При этом вызывает серьезные опасения рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 13,6%, - сообщает роспотребнадзор.
Показатель заболеваемости 26,34 на 100 тысяч населения против 22,95 за 2017 год. Заболеваемость отмечена на 24 административных территориях с превышением среднеобластного показателя заболеваемости в 1,8 - 1,03 раза на 6 территориях: Пичаевский район – 47,93; г.Тамбов – 33,75; г.Мичуринск – 33,09; Мучкапский район – 30,24; Никифоровский район – 28,66; Мичуринский район – 27,28.
За последние три года медики отмечают тенденцию «старения» эпидемии ВИЧ. Наибольший рост числа заболевших - в возрастной группе 40-49 лет.
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