Тамбовские депутаты Госдумы рассказали о доходах Комментариев: 0



Кроме того, к Тамбовской области прикреплены председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также Ольга Баталина, Вадим Белоусов, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Иван Фирюлин, Глеб Хор, Нина Черняева, Александр Шерин. Этих слуг тамбовского народа мы с нетерпением ждем на региональной неделе депутатов Государственной Думы. Тамбовчане очень хотят познакомиться с парламентариями.



Но вернемся к нашим знакомым депутатам. Некоторые из них живут на одну зарплату, а другие имеют дополнительные источники дохода. Декларации о доходах опубликованы на официальном



Александр Жупиков задекларировал доход в размере 10 895 739,95 рублей. В собственности у него здание колбасного цеха, 21 земельный участок, 11 жилых домов, гараж, строение навес, строение сарай, здание котельной, проходная и два нежилых здания, пять легковых автомобилей, кран и прицеп.



Супруга Александра Жупикова указала в декларации о доходах сумму 33 950,54 рублей. Четыре ребенка супругов Жупиковых тоже изрядно обеспечены недвижимостью.







Александр Поляков задекларировал доход в размере 4 691 958,63 рублей. В собственности депутата четыре земельных участка, квартира, гараж, здание нежилое, здание цеха сборки сельхозмашин, скважина минеральной воды.



Супруга Александра Полякова заработала 36 818 806,77 рублей. В собственности у неё торговый комплекс площадью 1473,90 кв. м, магазин площадью 253,30 кв. м, здание магазина площадью 425 кв. м, 2/3 здания магазина площадью 452 кв. м, магазин площадью 142,20 кв. м, магазин площадью 810,10 кв. м, девять земельных участков, две квартиры и жилой дом.



Товарищ Тамара Плетнева задекларировала 5 164 850,14 рублей. В собственности у неё три земельных участка, жилой дом, квартира и гараж-бокс.



















Тамара Фролова указала в декларации доход в размере 4 989 724,35 рублей. В собственности у неё одна квартира.





















По данным





По данным





Достигнуто ли сегодня равенство избирательных прав граждан России? Или в реальности все решают финансовые ресурсы и личные рекомендации? Может ли сегодня депутатом Госдумы быть избран человек, который не пользуется поддержкой правящего класса? Элиты обладают неписанным правом вето на выдвижение народных кандидатов. Рядовым гражданам практически невозможно избраться депутатом представительного органа власти. Для этого нужно получить одобрение у местной, региональной и федеральной элиты. При этом субъектом принятия политического решения становится не народ, являющийся единственным источником власти, а иные лица.

Владислав Федоров Депутаты Госдумы от Тамбовской области подали декларации о доходах за 2018 год. В Госдуме интересы тамбовчан представляют аж 15 депутатов! Но относительно знакомы нам лишь немногие. Александр Поляков и Александр Жупиков (оба из «Единой России») были избраны по одномандатным округам. Тамара Плетнева (КПРФ) и Тамара Фролова («Единая Россия») прошли по партийным спискам.Кроме того, к Тамбовской области прикреплены председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также Ольга Баталина, Вадим Белоусов, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Иван Фирюлин, Глеб Хор, Нина Черняева, Александр Шерин. Этих слуг тамбовского народа мы с нетерпением ждем на региональной неделе депутатов Государственной Думы. Тамбовчане очень хотят познакомиться с парламентариями.Но вернемся к нашим знакомым депутатам. Некоторые из них живут на одну зарплату, а другие имеют дополнительные источники дохода. Декларации о доходах опубликованы на официальном сайте Госдумы. Александр Жупиков задекларировал доход в размере 10 895 739,95 рублей. В собственности у него здание колбасного цеха, 21 земельный участок, 11 жилых домов, гараж, строение навес, строение сарай, здание котельной, проходная и два нежилых здания, пять легковых автомобилей, кран и прицеп.Супруга Александра Жупикова указала в декларации о доходах сумму 33 950,54 рублей. Четыре ребенка супругов Жупиковых тоже изрядно обеспечены недвижимостью. Александр Поляков задекларировал доход в размере 4 691 958,63 рублей. В собственности депутата четыре земельных участка, квартира, гараж, здание нежилое, здание цеха сборки сельхозмашин, скважина минеральной воды.Супруга Александра Полякова заработала 36 818 806,77 рублей. В собственности у неё торговый комплекс площадью 1473,90 кв. м, магазин площадью 253,30 кв. м, здание магазина площадью 425 кв. м, 2/3 здания магазина площадью 452 кв. м, магазин площадью 142,20 кв. м, магазин площадью 810,10 кв. м, девять земельных участков, две квартиры и жилой дом. Товарищ Тамара Плетнева задекларировала 5 164 850,14 рублей. В собственности у неё три земельных участка, жилой дом, квартира и гараж-бокс. Тамара Фролова указала в декларации доход в размере 4 989 724,35 рублей. В собственности у неё одна квартира.По данным ВЦИОМ на март 2019 года, не одобряли деятельность Государственной Думы 45,3% россиян.По данным «Левада-Центр» на март 2019 года, не одобряли деятельность Государственной Думы 61% россиян.Достигнуто ли сегодня равенство избирательных прав граждан России? Или в реальности все решают финансовые ресурсы и личные рекомендации? Может ли сегодня депутатом Госдумы быть избран человек, который не пользуется поддержкой правящего класса? Элиты обладают неписанным правом вето на выдвижение народных кандидатов. Рядовым гражданам практически невозможно избраться депутатом представительного органа власти. Для этого нужно получить одобрение у местной, региональной и федеральной элиты. При этом субъектом принятия политического решения становится не народ, являющийся единственным источником власти, а иные лица.



