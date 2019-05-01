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На следующей неделе стартует театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова
Сегодня, 08:37
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С 11 по 24 мая 2019 года в Тамбове пройдёт XIII межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова. В этот раз почетными гостями станут сразу два московских театра - государственный академический театр имени Вахтангова со спектаклем «Крик лангуста» и Московский драматический театр «Сфера» - «Кабала святош».
Будет значительным образом расширена география Малого Рыбаковского фестиваля, пройдет и молодежный проект. На сцене Тамбовского драмтеатра выступят театры из Республики Карелия, Рязани, Иваново, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Таганрога, Ярославля.
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