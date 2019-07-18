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При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Вчера, 17:36
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При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублейВступило в законную силу решение суда в отношении главного инженера АО «ЕВРОДОРСТРОЙ» Леденева, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте автодороги М-6. Согласно судебному решению с «ЕВРОДОРСТРОЙ» был заключен контракт по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» — из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани.

В мае 2017 года главный инженер компании, действуя в интересах АО «ЕВРОДОРСТРОЙ», решил во исполнение заключенного контракта составить и представить в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград подложные справки о стоимости и акты, о приемке выполненных работ, которые фактически не были выполнены. Речь шла о работах по строительству и демонтажу объездной дороги с покрытием из асфальтобетона на село Красная Криуша.

Заказчик, действуя под влиянием обмана со стороны Леденева И.В., подписал акт о приемке выполненных работ, на основании которых на счет АО «ЕВРОДОРСТРОЙ» были перечислены денежные средства, в том числе и в сумме 9,2 млн. руб. за фактически не выполненные работы.

За совершенное преступление по ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана) Ледневу было назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно. Причинённый ущерб был добровольно возмещен.
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При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Вчера, 17:36
0
Вступило в законную силу решение суда в отношении главного инженера АО «ЕВРОДОРСТРОЙ» Леденева, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте автодороги М-6. Согласно судебному решению с «ЕВРОДОРСТРОЙ» был заключен контракт по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги

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